México.- La filtración de la autopsia de la joven Debanhi Susana Escobar causó molestia en el papá de la chica, Mario Escobar, y acusó a la periodista Azucena Uresti de haberlo hecho, aunque fue el diario El País el que lo difundió.

Anoche, la periodista Azucena Uresti leyó el reportaje que escribió la periodista Elena Reina, misma que entrevistó sobre la cobertura mediática al caso de Debanhi.

"Lo importante aquí ya no es si estaba borracha o no, lo importante es saber cómo murió y que la Fiscalía haga su trabajo, y busquen al menos a un sospechoso", señaló la periodista de El País.

Azucena y Reina apuntaron que el hecho de que un caso se mediatice presiona a las autoridades para que den resultados.

'Súbete, súbete o voy por ti', Leslie narró que intentaron levantarla desde un Tsuru

Papá de Debanhi acusa a Azucena Uresti

Anoche, inmediatamente luego de que se diera a conocer la autopsia que revelaría abuso sexual, Mario Escobar apuntó a Azucena Uresti por haber presuntamente filtrado la información.

El papá de Debanhi mostró presuntamente una conversación con la periodista a través de WhatsApp en la que se confirmaría que pidió "la filtración" a la Fiscalía.

La periodista respondió a través de Twitter que a ella no le filtraron ningún documento y solo reportó lo que publicó El País.

"Aquí dos respuestas a preguntas que me han hecho: Primero, evidentemente, yo no escribí el mensaje que se me atribuye. Estamos investigando lo sucedido, pues estaba a punto de entrar al aire, mi último mensaje fue a las 21.30 y alguien se tomó una atribución sin mi consentimiento.



"Segundo, a mi no me filtraron ningún documento, yo reporté lo que El País reveló en su portal. Las campañas para hacer daño cada vez son más frecuentes pero no tengo porque esconder absolutamente nada y los hechos hablan por sí mismos".

El caso Debanhi Escobar

La versión oficial de las autoridades

Murió por contusión profunda de cráneo



Cayó a la cisterna cuando estaba viva

La versión del papá de Debanhi

'Sigo pensando que mi hija no cayó sola'

La versión del taxista

'Ella se quiso bajar', dice taxista que no tocó a Debanhi

La versión de las amigas

Acusan que Debanhi 'estaba descontrolada y necia' y su padre no respondió llamadas

La polémica entrevista a Mario Escobar

María Julia Lafuente cuestionó a Mario Escobar si era padre biológico de Debanhi

El motel Nueva Castilla

