Nuevo León.- Tras las declaraciones de las amigas de Debanhi Escobar, se ha revelado un presunto audio con la voz de la joven de 18 años cuando se encontraba en el taxi.

El pasado jueves 21 el cuerpo de Debanhi fue localizado en una cisterna en el motel Nueva Castilla, ubicado en Nuevo León, sin embargo, la causa de su muerte y desaparición aún sigue en investigación.

De acuerdo a una entrevista para el medio Noticieros Televisa Monterrey con las amigas de la joven que la acompañaron a la última fiesta que asistió, ella se mostró "muy agresiva" antes y después de abordar sola el taxi.

Presuntamente, el taxista identificado como Juan David Cuéllar alertó a las amigas de Debanhi porque la joven le había pedido que la bajara a la mitad del camino en la carretera Monterrey-Nuevo León.

Las jóvenes reprodujeron un audio en donde se escucha a Cuéllar comentarles que se había bajado y les pidió que fueran por ella.

“Se bajó y ya no quiso que la llevara y me empezó a manotear… Ya mejor le dije que se bajara… No’más te aviso para que vengan por ella porque estaba muy agresiva”, expresó Cuéllar en los audios enviados a las amigas de Debanhi.

Cuéllar destacó que no podía obligar a la joven a subirse de nuevo al auto, por lo que decidió tomarle una foto.

“Pues vengan por ella neta que está grave y no vaya a hacer una loquera… Yo la iba a dejar a su casa e incluso me iba a arriesgar que su papá o mamá pensaran que yo la emborrache… Y más porque yo no tenía la aplicación”.

“Se quedó ahí afuera en la Quinta y luego caminó hacia la carretera, fue donde le tomé la foto… Pero yo no puedo forzarla a que suba porque si pasa una patrulla por ahí, van a decir que la quiero secuestrar o que estoy aprovechándome de ella”, continúo el conductor.

En otro audio, se logra escuchar a Cuéllar pedirle a la joven que le avise cuando localizaran a Debanhi pues se quedó “con el remordimiento de conciencia”.

Taxista revela lo último que dijo Debanhi Escobar antes de bajar

Mediante una entrevista para el medio Info7, el conductor Juan David Cuéllar reveló un audio de Debanhi quien habla sobre una "verdad" que sus padres deberían saber.

Cuéllar aseguró que no intentó agredir a la joven que le había pedido bajarse del vehículo y que incluso se comportaba de manera "inusual", por lo que decidió grabar un audio que posteriormente le mandó a un colega por WhatsApp.

“Mis papás merecen la verdad, la verdad”, expresó la joven.

“¿Cuál verdad?”, pregunta el conductor.

“Mis papás merecen la verdad”, repite Debanhi.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado mantiene la versión de que Escobar cayó dentro de la cisterna y su causa de muerte fue por contusión profunda de cráneo.

En los videos presentados por la Fiscalía se observa que Debanhi Escobar entra sola al motel Nueva Castilla y camina por los pasillos del inmueble hasta la cisterna.

