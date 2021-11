México. – Desde hace años, Aristeo García ha trabajado como chofer de combi, en su trayectoria ha sido víctima de robos y asaltos al por mayor, sin embargo, hace dos años en el municipio de Ecatepec le robaron una unidad casi nueva.

He tenido varios asaltos y cuando me despojaron de la primera unidad (porque ya van dos unidades que me roban), fue hace dos años, se llevaron la unidad, pero no me dispararon esa vez y la segunda fue ahí por el Puente de Fierro, ahí en la Macroplaza, ahí me dispararon”, dijo Aristeo.