Ciudad de México.- Pese a que pacientes y padres de familia han denunciado el desabasto de medicamentos, en Veracruz y Tabasco miles de fármacos fueron almacenados y se dejaron caducar.

En Veracruz, una de las entidades que por la cantidad de quejas y movilizaciones por el desabasto tiene un lugar en la mesa de diálogo con el Insabi, se alertó que 884 mil 822 piezas de medicamento contra el cáncer fueron hallados en la bodega central de la entidad, ubicada en Xalapa.

Padres de familia de niños con cáncer señalaron que pese a que en las páginas institucionales de Veracruz se anunciaba la llegada de medicamentos, en hospitales públicos les decían que no habían llegado, por lo que tuvieron que comprarlo.

Tras la queja, personal de la institución acudió el 4 de mayo a la entidad y, posteriormente, el 11 de ese mes, en una reunión con los inconformes se confirmó esta irregularidad.

La institución federal se comprometió a realizar gestiones para revisar la caducidad de cada uno de los fármacos hallados para implementar ajustes y tratar de aprovecharlos, mismos que son de alto costo, sin embargo, sin un reporte oficial, se prevé que cientos hayan cumplido su vida útil.

En tanto, en Tabasco, la Secretaría de Salud estatal tuvo que desechar 100 mil 100 cajas de medicamento porque caducó sin que fuera proporcionado a la población.

Diez claves farmacéuticas, desde las comunes como paracetamol e insulina, hasta medicamentos demandados como metotrexato, utilizado para retrasar el crecimiento células cancerígenas, fueron tiradas a la basura.

La titular de esta dependencia estatal, Silvia Roldán, admitió que esta cantidad tendrá que ser desechada por falta de uso.

El valor en el mercado de estas piezas rondaría los 12.5 millones de pesos.

La funcionaria justificó que los pacientes no los solicitaron o fueron medicamentos que se pensaron utilizar para Covid-19, pero luego autoridades pidieron no emplearlos, por eso no fueron sacados de los estantes en las bodegas y descartó sanciones por ello.

"¿Yo cómo sanciono a una gente que no sacó un antiviral que le dijimos que no lo sacara?, ¿Qué hacíamos si no teníamos a los pacientes para poderles dar insulina, ahí se fue acumulando un lote de insulina. Previmos, por ejemplo, que se comprara paracetamol que se usa mucho cuando hay problema de lluvia y todo esto, y finalmente bajó el asunto, no necesitamos distribuir tanto y nos llega la compra consolidada encima, eso nos produjo un problema", expuso.

"No conozco sistema que no tenga un problema en el manejo de los lotes de caducidad, le prometo que analizamos y analizamos, y cuando en esta etapa de la pandemia recibimos donaciones, y uno entre el asunto de que podíamos utilizarlo llegaban las donaciones pero traían fecha de caducidad muy temprana, eso más todo lo que hemos tenido en la bronca de irnos adaptando a las compras consolidadas que ha traído una serie de problemas", agregó.

