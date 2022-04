Nuevo León. A casi tres semanas de que Debanhi Escobar desapareció, Luis David Cuéllar, el supuesto chofer que recogió a la joven la madrugada del 9 de abril y quien le tomaría la última foto con vida, afirmó que la mujer de 18 años se bajó del taxi por voluntad propia.

De acuerdo a eluniversal.com.mx, el conductor de taxi de plataforma narró cómo habían ocurrido los hechos al noticiero INFO7, donde afirma Luis David que eran alrededor de las 4 de la mañana del 9 de abril cuando recibió un mensaje de las amigas de Debanhi para que pasara por ellas a la fiesta.

Al llegar, el conductor del taxi da a conocer que solo subieron a Debanhi, mientras ellas se iban en otro vehículo con más personas.

Debanhi me dice que avance mientras las amigas me están hablando, al momento de que yo empiezo mi recorrido me dicen que me espere… (ellas) pasan en otro carro”, comentó Luis David al noticiero.