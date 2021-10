Braulio cometió un doble feminicidio en Edomex y las víctimas fueron sus propias hermanas. Ahora su madre le reclama en una carta los crímenes y le cuestiona ¿en qué momento te volviste un asesino?

Braulio ya fue sentenciado por su doble crimen y su madre le ha escrito para reclamarle y cuestionarlo.

La activista Frida Guerrera difundió la carta de Erika, madre de Braulio. "¿En qué momento cambiaste tanto, en qué momento te volviste un asesino?" le cuestiona la mammá a su hijo asesino.

Sabes que me dejaste muerta en vida con la ausencia de mis niñas, de mi niño, del saber que estás en ese lugar donde sé que no estás bien. No sabes cómo se me rompe el alma de sentir esta enorme soledad y tristeza, tristeza que me acompañará toda la vida", sigue el texto de Erika plasmado en una hoja de cuaderno.