Estado de México.- Familiares de Lourdes Mañon, víctima de feminicidio en Estado de México, temen que su caso sea descartado debido a que su agresor es hijo de un policía.

Lourdes Mañon, conocida por sus familiares como Lulú, desapareció el pasado 30 de enero en Zumpango, ocho días después la menor de 13 años fue encontrada sin vida en tierras de cultivo.

Feminicidio en Estado de México: Lulú de 13 años fue secuestrada, abusada y asesinada, su agresor grabó todo en video. (Foto: Facebook).

Feminicidio en Estado de México: Detienen y liberan a presunto agresor

El pasado 8 de febrero, el presunto feminicida habría sido detenido y trasladado al Centro Penitenciario de Zumpango, según informó la Fiscalía General del Estado de México.

“Este sujeto quedó a disposición de un juez, quien en próximos días habrá de determinar su situación legal, sin embargo debe considerarse inocente hasta que se determine una sentencia condenatoria en su contra“, señaló la Fiscalía.

Te puede interesar: Cristel de 6 años fue reportada como desperecida, horas después su cuerpo es localizado sepultado en casa de vecino

Al hombre identificado como Luis Gustavo, de 20 años, le fueron encontradas en su celular grabaciones que muestran el ataque sexual a su víctima.

Sin embargo, a los pocos días el joven fue liberado, según acusan colectivos feministas, Luis Gustavo es hijo de un policía.

“¡Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan!, Lulú no murió, la mató el hijo de un policía!”, gritaron colectivos que acompañaron a los familiares durante una manifestación pacífica en el Centro de Justicia de Zumpango, de acuerdo al medio El Universal.

Feminicidios en México

En el año 2021 en México asesinaron a 966 mujeres, de las cuales 197 fueron con arma de fuego y 222 con arma blanca, el resto con otras formas, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estos datos solo consideran los homicidios tipificados como feminicidio.

En Tabasco, conmocionó el feminicidio de tres mujeres que fueron reportadas como desaparecidas y luego fueron encontradas sin vida. Una de ellas tenía huellas de estrangulamiento y estaba semidesnuda.

Estados con más feminicidios en 2021

Estados Número de feminicidios Estado de México 143 Veracruz 69 Jalisco 68 Nuevo León 66 Ciudad de México 65 Chiapas 46 Chihuahua 44 Oaxaca 43 Sonora 42 Sinaloa 40

Fuente: Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública actualizados hasta noviembre de 2021 y que solo considera a los crímenes tipificados como feminicidio.

FRG

Las noticias de AM en

Síguenos