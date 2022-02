Baja California.- La Fiscalía General del Estado investiga el feminicidio en Tijuana de una joven que fue hallada sin vida dentro de su automóvil.

La víctima, identificada como Elizabeth Martínez Cigarroa, de 25 años, desapareció tras salir con su pareja sentimental el pasado 14 de febrero.

Al no regresar a casa de su cita con su novio, quien es de origen norteamericano, su familia inició su búsqueda.

“A mi hermana la buscamos desde el martes, se desapareció en la tarde porque ya no contestó las llamadas, yo le marqué y mi mamá también le marcó y no contestó. Salió con una persona americana, dice que lo iba a ver unas horas nomas, no regresó y mi mamá se preocupó”, expresó su hermano Francisco al medio local La Jornada BC.

Feminicidio en Tijuana: Acusan a novio de la víctima

Debido a que no es la primera vez que se registra un caso de feminicidio en la Zona Norte, el hermano de la víctima pidió la detención de la pareja de Elizabeth.

“Ya van dos o tres casos que pasan igual, el mismo vato que a mi hermana la mató, mató a otras dos personas aquí a la vuelta, yo lo sé porque muchachas me han dicho, tiene las mismas características, el viene a matar aquí y se va a Estados Unidos”, expresó el hombre.

Francisco aseguró que su hermana no se metía en problemas y que era estudiante de la carrera de negocios internacionales.

“Mi hermana estudiaba la carrera de negocios internacionales, no tenía problemas con nadie, con ningún hombre, estudiaba, vendía ropa, era una persona tranquila”, añadió.

Tras días de búsqueda, Elizabeth fue localizada por su amiga, quien identificó su automóvil en la calle Niños Héroes, esquina con avenida Michoacán de la Zona Norte.

El automóvil se encontraba estacionado y al abrir la cajuela, se encontró el cuerpo de la víctima.

Feminicidio en Tijuana: Elizabeth salió con su novio el pasado 14 de febrero, desaparece y es localizada muerta días después. (Foto: Cadena Noticias).

Feminicidios en México

En el año 2021 en México asesinaron a 966 mujeres, de las cuales 197 fueron con arma de fuego y 222 con arma blanca, el resto con otras formas, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estos datos solo consideran los homicidios tipificados como feminicidio.

En Tabasco, conmocionó el feminicidio de tres mujeres que fueron reportadas como desaparecidas y luego fueron encontradas sin vida. Una de ellas tenía huellas de estrangulamiento y estaba semidesnuda.

