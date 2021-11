Chihuahua.- Cinco elementos de la policía municipal fueron reconocidos tras rescatar a tres menores de edad durante un incendio en Ciudad Juárez.

Los hechos se registraron en la colonia Pradera de los Oasis después de que los policías avistaron el incendio en una vivienda, al acercarse al lugar escucharon gritos de auxilio y llantos de los niños dentro del domicilio.

Al ver que todavía no llegaban los bomberos, los policías identificados como Amsi Mónica Ares Sosa, Iván Esparza Valle, Víctor Miguel Rodríguez Mendoza, Jesús Caballero y Alejandro Santiago García decidieron ingresar a la vivienda y sacar a los menores que se encontraban en medio de las llamas abrazados.

Te puede interesar: San Judas, Virgen María... y la Santa Muerte resultan 'ilesos' de incendio en mercado de Sonora

Incluso, Amsi detalló que los menores también les informaron que había un perro dentro del domicilio, por lo que regresaron al lugar para salvar al can.

No lo pensamos, sacamos a los niños, empezaron a llorar porque había un perro también y nos metimos por el perro, es algo muy satisfactorio el solo hecho de saber que pudimos salvar esas vidas; porque en verdad si lo hubieran visto, no había salida, atrás había una barda, no había por donde salir”, expresó.