Mariana Rodríguez, influencer y esposa del gobernador electo de Nuevo León, pidió a todos apoyar a Samuel García, porque "te guste o no" será "tu gobernador 6 años".

A través de Instagram, la influencer subió una historia en la que llamó a fans y a los que no, de Samuel o de ella, a apoyar a su esposo.

Aunque no sean fans de Samuel ni míos, creo que ahorita es momento de unirnos todos. Va a ser tu Gobernador 6 años, te guste o no te guste, entonces, no hay más que desearle buenas vibras", pidió a un día de que Samuel García asuma la gubernatura.