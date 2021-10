Con una sonrisa de oreja a oreja, en las redes sociales se hizo viral un video de una joven de nombre Miroslava, quien con la frase en un pastel, “¡Felicidades por renunciar!”, es como festejó el haber dejado su trabajo tóxico.

De acuerdo a eluniversal.com.mx, la joven subió a las redes sociales, en específico en Tik Tok, un video donde como si se tratará de su cumpleaños celebró el dejar su trabajo al que consideraba como tóxico con la frase en el pastel “¡Felicidades por renunciar!”.

En el video se puede ver a la joven festejando como si se tratara de un gran evento y con una sonrisa de oreja a oreja donde en la misma publicación: "cuando por fin renuncias a tu trabajo tóxico".

La publicación de inmediato tuvo miles de reacciones en las redes sociales al grado de convertirse en viral, mientras se podría en la misma grabación a Miroslava muy contenta por este cambio en su vida.

En la celebración, la festejada no dudo en poner en el mismo pastelito la frase “¡Felicidades por renunciar!”, esto acompañado de una emotiva vela que no dudo después en apagar.

“¡Felicidades por renunciar!”, así celebra joven cambiar de trabajo

En la misma publicación, la joven muestra en el video estar acompañada por su familia a esta gran celebración y donde afirma haber dejado un trabajo al que calificó como tóxico, aunque no da más detalles de que tipo de empleo realizaba.

A las pocas horas, decenas de comentarios surgieron en la publicación donde mostraron su apoyo a Miroslava e incluso calificaron de una buena idea haber celebrado de esta manera: "¿Por qué no hice esto cuand renuncié?", "¿Cuántos más no dijeron 'es una señal'?", "Cuando yo renuncie" y "Te felicito por tu valentía, dejar un trabajo no es fácil, pero tu salud mental es lo primero".

