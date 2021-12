VIDEO Hombre rifa su camioneta para pagar su operación y el ganador se la vuelve a regalar

Tabasco. Lo que pudo ser una triste navidad para don Juan Manuel Vidales, terminó siendo una época inolvidable, ya que por cuestiones de salud tuvo que rifar su camioneta para pagar su operación, pero cuando menos lo esperaba el ganador del vehículo se la volvió a regalar.

De acuerdo a eluniversalcom.mx, los hechos ocurrieron en el municipio de Huimanguillo, en Tabasco, donde Don Manuel, como es conocido, tuvo que rifar su camioneta debido a una enfermedad que padecía y la cual requería de una operación.

Lo anterior se dio a conocer gracias a un video que circula en las redes sociales y el cual se hizo viral, ya que se cuenta la historia de Don Juan Manuel, quien para pagar una intervención quirúrgica a causa del cáncer de estómago que padece decidió rifar su camioneta para solventar los gastos.

El vehículo que en un principio rifó Don Juan, se trata de una camioneta pickup Chevrolet modelo 2000 con rines deportivos y la cual se puede apreciar que está en buen estado.

En el video se puede ver como el ganador, Marco Polo Rodríguez, quien había obtenido el boleto 9197, llega con la intensión de recoger el premio, pero al estar de frente sorprende a don Juan y no acepta la camioneta

Me siento bendecido por Dios y muy agradecido con mi amigo Marcos y su hijo que me hicieron ese bonito regalo que para mí es una bendición tan grande, el sentir esa emoción porque ellos saben lo que arreglar un vehículo y personalizarlo, ponerlo bonito para uno y yo lo sacrifique pero ellos con su bonito corazón me lo regalaron”, comentó muy contento don Juan Manuel Vidales.