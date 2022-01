Dedican su vida a un mejor León

León, Guanajuato. En la conmemoración del 446 aniversario de León, leonesas y leoneses destcan por dedicar su vida a una mejor ciudad a través de diferentes causas sociales.

Demuestran que aún en tiempos difíciles siempre hay quienes están dispuesto a tender la mano a los sectores más vulnerables de la sociedad leonesa.

Lourdes Lozano

Directora de la Clínica Mexicana de Autismo (Clima Bajío).

Desde el 2004 estoy en el proyecto de la Clínica Mexicana de Autismo y decidí dedicarme a esto porque mi segundo hijo tiene esta condición y es muy difícil hacer frente a un hijo con capacidades especiales y más si no cuentas con recursos económicos suficientes. Mi motivación es ayudar a todas las familias que cuenten con uno o más miembros dentro del espectro autista sin importar su situación económica. Si Dios me dio la capacidad para poder hacerlo para mí fue una obligación social que hago con todo el amor. Me siento orgullosa de ser leonesa porque somos generaciones de mi familia e hijos nacidos aquí, mi ciudad me ha dado muchas oportunidades, me encanta mi gente, todo lo que se puede hacer, el clima, sus lugares ¡amo ser de León!”.

Mariela Pérez Sandi Plascencia

Directora de Fundación León

Empecé tratando de impulsar el polígono de San Juan de Abajo y viendo sus necesidades tan fuertes con mi compañera Lupita Camacho vimos que más se podía hacer ahí surgió la idea de las orquestas sinfónicas que tuvieron un gran impacto social, de ahí me invitaron a participar en la dirección de la fundación y acepté movida por la importancia de reconocer las necesidades y ayudar a reducir la brecha que existe entre los que tienen y los que no tienen. Esta actividad es un granito de arena que realizamos ante la necesidad que existe y el poder dar mayores oportunidades a quién no las tiene y así estrechar esa brecha para tener una sociedad más equitativa y poder sensibilizar a quienes no conocen estas necesidades y otorgar oportunidades a quienes no las tienen. Creo que eso es una responsabilidad social de todos, como dice David Noel, ex rector del Tec de Monterrey, no debemos dar lo que nos sobra sino invertir en tener una mejor sociedad, nos falta mucho voltear a ver cómo podemos tener trabajos dignos y una mano amiga para mejorar oportunidades y brindar mejor educación, eso es parte de lo que hace Fundación León pero falta mucho por hacer porque no podemos asumir que solo es responsabilidad del gobierno sino que es responsabilidad de todos. Actualmente ya son tres orquestas sinfónicas la de San Juan de Abajo, Hilamas y Ampliación San Francisco así como la construcción del tercer centro comunitario el cual ya está al 100% y solo falta la plaza exterior, eso ha surgido del proyecto de la Fundación León”.

Alicia Franco Dávalos

Directora del Instituto de Rehabilitación y Educación Especial de León

Hace 25 años fui invitada a dirigir esta asociación, antes era maestra, fue un mix que hice en mi vida porque las dos cosas me encantaban pero después me enfoque solo al IREE porque requería de mayor tiempo y como decía la Madre Teresa de Calcuta ‘que donde seas feliz es el lugar que Dios hizo para ti’, al llevarme al IREE me hizo descubrir un sentido pleno de vida, esto para mI no es un trabajo es una misión, es encontrar un para qué y porqué y algo que me ha regalado la vida es ver que si se puede hacer algo por estas personas a quienes puedes dar poquito y ellas te responden con mucho. Los logros impresionantes que he tenido es que he podido integrarlos a una vida y un trabajo regular, por ejemplo está Paquito, quien desde antes de nacer ya estaba descalificado por los doctores, le faltan sus extremidades inferiores y parte de las superiores y tiene algo de discapacidad intelectual, entre otras cosas, llegó al colegio a los 6 años y ya tiene 15 años en la institución, actualmente es un excelente alumno, sabe leer, escribir, se moviliza en su silla de ruedas, toma clase de taekwondo y pintura, ya labora y se capacita para un futuro trabajo en el taller de cocina. También hay otros muchachos que están integrados en trabajos regulares a pesar de su discapacidad intelectual. Creo que si apoyas a las personas con discapacidad intelectual haces una persona mejor, un familia mejor, una vida mejor, un León mejor y una sociedad incluyente que se hace responsable y consciente de que todas las personas deben de tener oportunidades y hacer conciencia en la sociedad de abrir espacios a estas personas ya que dentro de todas las discapacidades la intelectual es la menos reconocida ya que a veces no se les nota o se les nota tanto que son rechazados”.

Alfonso Cervantes Rodríguez

Canciller del Consejo 3566 de Caballeros de Colón en León

Caballeros de Colón es un orden laical, somos católicos, entre porque me gustaron los fines que persigue, lo que se práctica como la caridad, la fraternidad, la unidad y el patriotismo, que se puede hacer en familia. Es la caridad lo que nos mueve mucho y apoyamos a la sociedad leonesa desde 1955 que la orden se volvió a abrir, se han hecho muchas obras de caridad apoyando a parroquias, iglesias, fundaciones, asilos de ancianos, asilos de niños y hospitales. Damos desayunos a áreas de oncología infantil del hospital general y a asilos de ancianos, se apoya con despensa a personas de bajos recursos, también hemos organizado bodas comunitarias, se visita y ayuda a presos son despensa y artículos para el aseo personal, a seminaristas y monjas con sus estudios. La pandemia nos ha impedido hacer muchas cosas pero esperamos reactivarnos pronto, queremos que los Caballeros de Colón sean buenos cristianos pero sobre todo buenos ciudadanos”

Elva Mariana Hernández Hernández

Presidenta del Club de Leones de León A.C.

Formalmente empecé desde el 2011 y en ese año me coronaron como reina juvenil y me convertí en socia del club en el 2019 y presidenta en julio 2021. Decidí hacer este trabajo porque mis papás así me lo inculcaron, desde chiquita mi papá compartía su medicamento que era muy caro para insuficiencia renal y me llevaba a donarlos. Mi mamá a su vez también siempre ha ayudado a quien más lo necesita y también me hace partícipe de sus actividades, así los dos juntos me enseñaron y me educaron, de ahí viene mi vocación de servicio”.

Estela Rea

Presidenta de Amar, dar y vivir A.C. (Amadavi)

Tengo 14 años de continua e ininterrumpida labor social para niños, jóvenes y adultos mayores con cáncer y me sentí empática porque tuve un caso con mi mamá que tuvo cáncer, pero diagnosticado a tiempo pudo ser operada y fue un milagro para nosotros poder recuperarse y librar esa enfermedad. A lo largo de estos años, siempre me había tocado cuidar pacientes con cáncer y pues el hecho de llegar a una asociación donde pude crecer como ser humano y ayudar más a esta población hermosa. Yo también tuve un diagnóstico de cáncer y Dios todavía me quería aquí para ayudar a toda esta gente que lo necesita, ser ese puente y ese camino para aportar un granito de arena para que otros puedan estar un poco mejor.

Nora Camarena

Presidenta del Patronato del Albergue Sumando Voluntades del Hospital General de León.

Desde preparatoria iba de misiones con los jesuitas, así que ya tengo 30 años dedicada a la labor altruista y la verdad es que si me encantaba; también me fui de misiones con los Legionarios de Cristo antes de casarme; fui catequista con los jesuitas; y luego cinco años en el Hospital Materno Infantil y desde el 2019 en el voluntariado del Hospital General. La verdad se fue dando de forma natural, un apostolado que aprendí de mis padres que siempre predicaron con el ejemplo y es algo que me llena, el recibir ese cariño de la gente es algo muy lindo que no se paga con nada. Lo más bonito de todo esto es que ayudas a personas que no conoces, sin esperar nada a cambio y lo haces con mucho cariño porque sabes que fuiste útil para hacer un mundo mejor”.

Lourdes Rodríguez

Gerente general de Cáritas León

Yo me siento muy motivada, muy entusiasmada porque (Cáritas) es un proyecto de mucho servicio humanitario para el bien común. León es una ciudad con mucho potencial en la que habita mucha gente generosa, muy religiosa, con mucho sentido humanitario. Es un privilegio, realmente, vivir en León; pero hay que apoyar para que se tenga una vida digna, por eso los invito a que cada leonés descubra su ternura genuina y su bondad de corazón para crear una sociedad más caritativa y generosa”.

Esther Tovar de Gallardo

Presidenta del Patronato del Hospital Materno Infantil

Para mí León es una gran ciudad, con muchas oportunidades de desarrollarse como personas y como profesionistas, un lugar con muchas bases morales. La mujer vulnerable me mueve mucho. Se me hace muy importante que ellas sientan que hay una luz en su camino a pesar de los momentos difíciles; que la gente se sienta cobijada, atendida. Para mí es una satisfacción poder dar un servicio es una forma de darle gracias a Dios por las bendiciones recibidas”.

Vicky Vázquez,

Presidenta de la Fundación Tocando corazones con amor

Tocando corazones, nació para apoyar a las personas que carecen de las necesidades básicas, sobre todo de salud. En lo personal me da mucha satisfacción ayudar y poder seguir el ejemplo de mis papás que nos decían ‘Siempre van a tener algo para dar; ustedes pueden dar mucho porque tienen mucho: un techo, una mesa, una cobija; y hay gente que no tiene nada’. Nos sentimos muy orgullosos de nuestra ciudad, de vivir aquí y de su gente, que es buena gente”.







