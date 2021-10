El estilo urbano está de moda

León, Guanajuato.- El estilo urbano se sigue apoderando de las calles en donde destaca en diversos tipos de prendas sobre todo en las de tipo oversize que son un básico de la temporada y con las que se pueden armar looks combinando prendas holgadas que antes solo se usaban en el gimnasio o bien con otras clásicas en colores básicos.

Con el paso del tiempo el estilo urbano ha evolucionado, ahora se puede apreciar en prendas como jeans que vienen en diversos colores y acabados deslavados, rotos, o customizados y en cortes cómodos y fits contractuales.

Un estilo urbano, fácil de reconocer y combinar, es el Biker que se puede armar con diversas prendas de cuero o encerado que pueden ser desde jeans, bermudas, chalecos y chamarras tipo gabardinas con estoperoles o cadenas, accesorios que realzan el look y le dan un toque salvaje a los conjuntos que incluso se pueden usar en la oficina. Pero si no quieres portar prendas 100% de piel tienes la alternativa de usar prendas sintética que también son durables y que puedes encontrar en estilos geniales.

Para lograr un look totalmente urbano no olvides que el calzado es una pieza fundamental puedes optar por aquellos que ofrecen reconocidas marcas de calzado que tienen entre sus colecciones diferentes estilos de zapatos que van desde los sneakers urbano tipo calcetín que se pueden combinar con unos jeans skinny o con pants en corte slim que te puedes poner con una camiseta oversize con algún mensaje motivacional o discreto o bien con grafismos o logos deportivos grandes, la idea es llamar un poco la atención con un look más rebelde.

Y si lo que buscas es un estilo urbano más discreto puedes optar por unos sneaker urbanos clásicos en color blanco, preferidos por los jóvenes que buscan un balance entre tecnología de comodidad, confort y diseño.

Este tipo de calzado se puede combinar con pantalones tipo capri de gabardina, camisa con estampado de temporada, con una camisa clásica, un saco en colores café o azul marino, lo que dará por resultado un look urbano más fresco, juvenil y propositivo.

Aún cuando el estilo urbano muchas veces trata de evocar una personalidad rebelde, se debe cuidar de no caer en lo obsesivo, incluso se pueden incluir prendas casuales. Si lo prefieres puedes ir sumando diferentes accesorios.

