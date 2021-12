Renuevan el Baile del Cotillón del Club Rotario de León

León, Guanajuato. Luego de dos años de posponer uno de los eventos más tradicionales de la ciudad, el Tradicional Baile del Cotillón regresa el 2022 y se renueva para marcar un parteaguas luego de la pandemia por COVID 19.

Transmisión en vivo, mejor producción, vestidos de colores, cena y un reducido grupo de debutantes, son algunos de los cambios de esta celebración que contará nuevamente con la experiencia de Arturo Garduño, uno de los mejores organizadores de evento en la ciudad, quien asegura se hará historia con esta propuesta.,,

Luis Antonio Alanís Villarreal, presidente del Club Rotario de León destacó que aunque el emblema del baile son las debutantes es un evento para jóvenes, pues los varones también son parte de este festejo al acompañarlas como chambelanes en un momento que marca su presentación ante la sociedad.

Debido a la contingencia sanitaria, el rango de edad será de 15 a 18 años, para quienes han soñado con este momento, tengan oportunidad de vivir la experiencia. Serán solo 25 jóvenes que podrán participar en esta edición y la fecha límite de la convocatoria es el 30 de enero de 2022.

Para postularse se necesita un padrino rotario y como cada año, será un evento también a beneficio de los sectores más vulnerables de la sociedad, sobre todo de personas en situación de drogadicción, así como de niñas y niños leoneses.

Arturo Garduño, comenzó a realizar eventos desde 1994 y actualmente es director general de Integra. En el pasado, le tocó realizar ocho cotillones de manera continua y el último que realizó fue hace 20 años, por lo que destacó que es momento de reinventar el Cotillón.

Cuando me invitaron les dije sí, pero no lo quiero hacer como antes, porque las jóvenes del 2022, son diferentes que las de 1900. Sí, pero tenemos que aprovechar lo que hemos aprendido; no perder que es altruista, que es un privilegio pertenecer al Cotillón, tanto como debutante como organizador, que es una obligación social hacerlo bien y dejar huella para que el siguiente sea aún mejor, pero no por eso tiene que ser aburrido o acartonado”, platicó.