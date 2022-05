Guanajuato capital.- "Mi hijo me dejó una misión que es defender a los jóvenes, para que vayan por buen camino y sientan tranquilidad", aseguró la mamá de Ángel Yael, Norma Lucía Rangel Sánchez.

Lo anterior lo dijo frente a los miles de miembros de la comunidad universitaria de la UG que acudieron a marchar para exigir justicia por el joven estudiante que murió a manos de un elemento de la Guardia Nacional.

En su mensaje, también pidió que la marcha fuera pacífica y con la única intención de pedir justicia en memoria de su hijo que, en palabras suyas, "fue elegido" para que los derechos de los jóvenes fueran escuchados.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

TE PUEDE INTERESAR: Participan miles en manifestación pacífica en UG por Ángel Yael

Por otro lado, aseguró que Ángel Yael no conseguirá justicia por medios violentos, ya que su agresor también tiene padres y una familia que lo espera en casa.

No venimos a golpear a nadie, ni siquiera yo quiero golpear a la persona que accionó el arma contra mi hijo, él fue un elemento más que sirvió para ocasionar esto, a él también lo espera una familia en casa, él también tiene padres", refirió asegurando que se trata de una persona muy joven.

Se cuestionó en voz alta frente a la multitud: "¿Si yo le ocasionará algo a esta persona, me devuelve a mi hijo? No, entonces no me voy a desgastar en eso", expresó.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Así fue la manifestación pacífica para exigir justicia por Ángel Yael

Por otro lado, aseguró que las autoridades de la Universidad de Guanajuato no los han apoyado, sino que los han "cobijado" y hecho parte de su familia, por lo que pidió respeto para el Rector General de la UG, Luis Felipe Guerrero Agripino, quien al intentar hacer uso de la voz recibió los abucheos de algunos de los estudiantes.

"No voy a dar un discursos, solamente en nombre de la Universidad de Guanajuato le reiteramos nuestro más sentido pésame a la familia de Ángel Yael. ¡Arriba Ángel!", exclamó cuando pudo tomar la voz.

ADEMÁS: Cientos de estudiantes marchan en León para pedir justicia por Ángel Yael

AM