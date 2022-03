¿A qué fue Donatella Versace a la mansión de Britney Spears?

Estados Unidos.- Britney Spears y Donatella Versace llevan una entrañable amistad desde hace más de 20 años. La cantante presume prendas de la marca Versace en sus giras y alfombras rojas, en tanto que la italiana siempre estuvo con ella en su lucha por librarse de la tutela de su padre.

Después de varios meses sin verse, la hermana de Gianni Versace vistió a la princesa del pop en su mansión, y muy feliz compartió con sus cuatro millones de seguidores en Instagram su encuentro con la diseñadora

"Miren quién ha venido de visita. Nosotras dos juntas no hacemos nada bueno”, escribió

En la primera instantánea, la intérprete de “Baby one more time”, lució un crop top Versace estampado con mangas abultadas, mientras que la diseñadora de 66 años optó por un llamativo conjunto rosa de pantalón acampanado de un top verde lima.

Donatella le llevó unos tops a Britney para lucir en esta primavera. Foto: Instagram.

Tras la visita de la famosa diseñadora, la cantante posteó un video en el que luce cada una de las prendas que Donatella le llevó, y anotó:

Donatella Versace vino ayer tenía que modelar algunos de mis nuevos tops favoritos ��!!! Sí, estoy de compras y preparándome para la primavera ��... ¡Creo que 2022 va a ser muy divertido! Dios los bendiga ❤️!!!”.

Se sabe que la estrella del pop es fan de Versace desde hace varias décadas. En mayo del año pasado, Donatella compartió un recuerdo de Spears portando su firma a principios de la década del 2000.

En la foto aparece Spears junto al diseñador fallecido Gianni posando juntos, y al pie de la foto le redactó el mensaje: "Este flashback es de cuando ella vino a mi show en 2002, luciendo glamurosa en Versace".

"Nunca olvidaré cuando viniste y te quedaste conmigo Britney, fuiste y serás siempre mágica", añadió Donatella en su post.

La cantante reveló que será su amiga quien diseñe el vestido para su boda con Sam Asghari. Foto: Instagram.

Por su parte, en noviembre pasado Britney escribió en Instagram que sería su amiga Versace diseñará su vestido de novia, y en ese post compartió una galería fotográfica en las que aparecía posando con un vestido de tul rosa.

Y para no desatar especulaciones, la intérprete de “Toxic” aclaró que ese look no era el conjunto que lucirá cuando llegue al altar con Sam Asghari. "No... este no es mi vestido de novia. Donatella Versace está haciendo mi vestido mientras hablamos. Que tengan una buena noche amigos”, recalcó.

