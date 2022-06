Guanajuato.- El Congreso del Estado autorizó al Gobierno que venda tres terrenos de su propiedad, con una superficie total de 64 mil 639.5 metros cuadrados, a la empresa armadora automotriz Toyota Manufacturing de Guanajuato, S.A. de C.V.

El fin de los terrenos es para que construya sobre ellos una espuela ferroviaria en su planta de Apaseo el Grande para sacar las camionetas que producen. Los predios se encuentran junto a dicha planta.

El costo de los terrenos será de un dólar por metro cuadrado, a pesar de que su valor comercial es de 44.2 millones de pesos, por lo que se los van a transmitir a la empresa en un total de 1.29 millones de pesos.

Con esto, el Gobierno del Estado va a dar un subsidio de 39 millones de pesos adicionales a lo que ya le han dado a Toyota, señaló la diputada Alma Alcaraz Hernández, de Morena.

Esta operación deberá ser concretada en un plazo máximo de 24 meses, es decir, dos años, contados a partir de la entrada en vigor del decreto legislativo de autorización. De lo contrario, quedará sin efecto.

El dictamen establece que la Secretaría de Finanzas del Estado deberá informar al Congreso local sobre la venta mencionada, en el término de 30 días hábiles siguientes a su celebración y una vez realizada la inscripción en el Registro Público de la Propiedad, independientemente de la información que debe ser integrada en la Cuenta Pública del Gobierno del Estado.

Previamente, en decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 20 de noviembre de 2015, el Congreso del Estado ya había autorizado al Gobierno estatal la donación de 607 hectáreas a Toyota. En aquella ocasión fue para la construcción de la planta armadora en Apaseo el Grande.

En la exposición de motivos de la iniciativa del Gobernador ante el Congreso, se expuso que Guanajuato cuenta con 48% de las exportaciones que se realizan por ferrocarril, así como el 13% de las importaciones por el mismo medio.

Toyota: Morena votó en contra

La diputada Alma Alcaraz anunció el voto en contra de su fracción con el argumento de que “esto es un ejemplo más del saqueo del patrimonio del Estado, a favor de empresas privadas”.

Afirmó que la desigualdad y la pobreza no tiene nada que ver con favorecer a las grandes empresas, citó el argumento del Gobierno del Estado que con esto se beneficiará económicamente a la población más pobre. Pero afirmó que esto es falso, “la riqueza no es contagiosa”, afirmó.

El caso Toyota es parte de la política que ha destrozado una gran parte del Gobierno del Mundo”, sostuvo.

Refirió que con el valor de los terrenos que se venderán a Toyota, se podrían haber otorgado 64 mil pensiones para adultos mayores en un año o 84 mil pensiones para discapacitados en un año. ¿Por qué no entregar el gobierno directo?, preguntó.

“Ahora, casi a 7 años a empezar a subordinar el patrimonio público a las necesidades de Toyota y a lo que quiera el señor Toyota. De verdad que no entendemos esa política tan perversa. Otra vez la teoría del goteo: darles mucho a los de arriba a ver qué les cae a los de abajo, pero no les cae nada”.

En el caso que nos ocupa, no se está acreditando cómo se está beneficiando a la colectividad. Se dice que se generan beneficios, pero no se dice cuáles.

Agregó que desde Morena no pueden validar este dictamen porque consideramos que no es legítimo pagar a los empresarios con el dinero público.

Síganle con esa política de los Chicago Boys, síganle con esta política de choque, que lo único que hace es generar que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres, y cada vez menos”, remató.

En respuesta, el diputado panista Miguel Ángel Salim defendió la entrega de los terrenos de la siguiente forma: “Definitivamente me queda claro que en la 4T en la economía no saben que no saben. Los empleos los crean los empresarios, no el gobierno, hay que enseñarle a la gente a trabajar, no a estirar la mano”.

Recordó que el sector automotriz en Guanajuato genera 220 mil empleos directos e indirectos. “y a poco son de goteo como se dijo aquí. Vengan a decirle a ellos que Morena no tiene ninguna intención de acabar con la pobreza.

“Están en contra de un proyecto que se absorbe por la recaudación fiscal. Están en contra de un proyecto que absorbe los costos. Están en contra de un mercado enfocado al sector exportador y por lo tanto genera divisas”, reclamó a los morenistas.

Refirió que el 90% de los trabajadores de Toyota vienen de Celaya.

El dictamen fue aprobado por 21 votos a favor del PAN, PRI, PVEM y MC y 8 en contra de Morena.

