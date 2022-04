Arranca operativo de seguridad para Semana Santa

León, Guanajuato.- El gobernador Diego Rodríguez Vallejo puso en marcha el Operativo San Cristóbal 2022, para reforzar la seguridad en los 46 municipios de Guanajuato, en especial con los que colindan con Michoacán y Jalisco.

El operativo se llevará a cabo de hoy al 24 de abril, es decir por 18 días.

El arranque se llevó a cabo en el Parque Bicentenario, en Silao, además del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo participaron directores y secretarios de dependencias de Seguridad de los tres niveles de Gobierno.

Álvar Cabeza de Vaca precisó que participarán 20 mil 993 hombres y mujeres.

“A partir de este momento todo el personal será desplegado a lo largo y ancho del estado de Guanajuato y contaremos con 3 mil 920 unidades, patrullas, ambulancias, unidades de rescate, motobombas, grúas y helicópteros asignados a la Secretaría de Seguridad Pública”, señaló el funcionario. Participarán elementos federales, estatales y municipales.

El Secretario llamó a los ciudadanos a reportar incidencias a través de la plataforma de emergencia del 911 que opera en los 46 municipios del estado; también se dispone de EmergenciasGT0-9-1-1, una aplicación para teléfonos inteligentes.

Protección Civil puso a disposición el teléfono gratuito 87 14 79 11; para temas de seguridad está el 089 de denuncia anónima de la Secretaría de Seguridad; el número gratuito 800 DNUNCIA (800 3686242) y la aplicación ProcuraApp de la fiscalía general de Guanajuato.

Hacemos un llamado a toda la población para que atiendan todas las recomendaciones que generan las diferentes actividades, desde ir de paseo al campo y no encender fogatas, no meterse a bañar a presas y bordos, no conducir en estado de ebriedad, ni con el celular en mano y aplicar medidas sanitarias contra el COVID, no bajar la guardia”, señaló el Secretario.