Guanajuato.- Para Diana, una mamá soltera de 19 años, ha sido muy difícil sacar adelante a su bebé sola sin el apoyo del papá del niño ni el de su familia.

Como ella, el año pasado, 10 mil 157 mujeres menores de 19 años se enfrentaron a la maternidad y en lo que va de 2022 suman ya 3 mil 921 casos, de acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Salud de Guanajuato.

En 2018 se registraron 14,989 casos. Entre aquel año y 2021, se registró una disminución de 32% en los embarazos en menores de 19 años en Guanajuato.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Diana, con tan solo 16 años, quedó embarazada y desde entonces ha tenido que trabajar para solventar los gastos de su pequeño. Apenas acabó la primaria, ya que tuvo que abandonar sus estudios.

“Antes yo era así de andar en la calle pero ahora ya no puedo por el niño o a veces me detengo en hacer cosas”, comentó la joven.

Ella trabaja toda la semana en un puesto de tacos en donde el pequeño la acompaña sin darle ningún problema.

Después de todo el proceso que llevó y lo que implica ser una mamá joven, Diana descarta la idea de ser madre por segunda vez.

“No, ahorita ya no y sí le pienso, de hecho tuve un aborto natural después del niño y después dije que estaba mejor porque para traer a otro niño como que no”, agregó Diana.

LEE TAMBIÉN: Casi 2 mil embarazadas se han contagiado de COVID en Guanajuato

Reducen embarazos en menores de 19 años

El 25 de mayo en la Glosa del cuarto informe de Gobierno, el Secretario de Salud Daniel Alberto Díaz Martínez informó que se ha registrado una disminución de embarazos en adolescentes en los últimos cinco años.

“Del promedio de 100 mil atenciones de partos (totales) que hay en el estado por el IMSS, Pemex, Sedena, 41 mil que nacen con nosotros, 4 de cada 10 son embarazos en adolescentes, muy elevada la tasa en embarazos”, comentó Daniel Alberto Díaz Martínez.

Un informe proporcionado por la Secretaría de Salud de Guanajuato a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información señala que en 2018 se registraron un total de 14 mil 989 embarazos en mujeres menores de 19 años y para 2021 el cifra disminuyó a 10 mil 157 casos.

El año pasado se registraron 293 embarazos en mujeres menores de 14 años y en lo que va de 2022 ya suman 128 casos, según el reporte.

Aunque la mayoría de los registros de embarazos en menores de 19 años el año pasado se reportaron en el corredor industrial, también destacan municipios como Dolores Hidalgo, Comonfort y Juventino Rosas.

LEE TAMBIÉN: Estudio muestra que embarazadas tienen casi el doble de posibilidades de contagiarse de COVID

En lo que va de 2022 los municipios que reportaron más embarazos en jóvenes y adolescentes fueron:

Irapuato - 396

Celaya - 293

Silao - 199

San Miguel de Allende - 133

Salamanca - 132

Guanajuato - 131

Dolores Hidalgo - -130

Pénjamo - 100

Valle de Santiago - 99

La Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), lanzó una estrategia estatal para la prevención y atención de embarazos adolescentes en el que cuentan con 76 servicios amigables distribuidos en los 46 municipios del estado en donde ofrecen orientaciones y consultas de primera vez en salud sexual y reproductiva a los jóvenes de 10 a 19 años.

“En este programa no solo tenemos psicólogos expertos, tenemos médicos, enfermería y nuestro personal promotor, esto nos permite dar una atención integral”, informó Soledad Leyva Reynoso, coordinadora estatal del programa de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes en entrevista con AM.

Agregó que la dependencia trabaja arduamente en el tema de la sexualidad con un enfoque preventivo para que los adolescentes del estado puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos de una manera responsable, y no solamente en temas de métodos anticonceptivos sino en materia de autoestima y relaciones personales.

Sentimientos encontrados

La experiencia no fue fácil para Cielo Estrada, una jovencita que fue mamá casi a los 16 años enfrentando las críticas de sus familiares.

“Es muy difícil porque no sabes a lo que vas, eres la típica muchachita que la regó, se dejó llevar y pues ahí viene la criatura en camino”, detalló Cielo.

Además, dijo que aún es más difícil cuando ambos son adolescentes y más si él no tiene un trabajo estable, pues les toca irse a vivir a la casa de los suegros y es incómodo para todos.

Cielo contrajo matrimonio el año pasado de forma voluntaria, ya que en su momento querían obligarla, afirmó.

Ella abandonó sus estudios recién entró a la preparatoria para dedicarse a su hija y a la familia de su pareja quienes fueron los que les brindaron apoyo, pero no pierde la esperanza de que haya oportunidad de regresar a estudiar en un futuro.

La joven tuvo además un embarazo complicado: su bebé nació a los ocho meses con dos kilos 250 gramos.

Recordó que al principio batalló mucho pues no tenían ni para una lata de leche, su marido no encontraba trabajo por el mismo hecho de que era menor de edad, por lo que vivieron situaciones muy complicadas.

Pese a todo, Cielo no se arrepiente de haber tomado la decisión de ser madre.

“Son muchos sentimientos encontrados, se me fue el tiempo volando, sentí que en un abrir y cerrar de ojos pasaron cinco años”, finalizó.

LEE TAMBIÉN: Aplicarán ley contra despido injustificado de mujeres embarazadas

El bebé se ocultaba también

A los 22 años, Aleida Sofía García Morfin no olvida lo complicado que fue convertirse en mamá a los 16.

Sofía cursaba la preparatoria cuando supo que estaba embarazada y lo único que supo hacer fue dejar pasar el tiempo, “y con el temor de que no podía contarle a nadie, ni siquiera a mis padres”. Tuvo que abandonar los estudios.

“Me sentía entusiasmada y con mucho miedo a la vez, porque no sabía qué pasaría con mi vida, pero no dejaba de estar feliz y emocionada a la vez por la llegada de mi bebé”.

Pero llegó el momento inevitable en que su suegra se enteró y decidieron acudir con un ginecólogo.

“Yo iba totalmente nerviosa y sin saber qué me iba a pasar o qué me iban a decir, cuando me pasaron a la camilla para hacer el ultrasonido, lo primero que escuché fueron unos latidos de corazón muy fuertes y claros. Me quedé sorprendida y con mucho sentimiento, pues no concebía la idea que dentro de mí estuviera dando vida a otro ser”.

El ginecólogo les confirmó la futura llegada de un niño, que se encontraba en muy buenas condiciones. Y fue cuando ocurrió un suceso impensable, pues en el momento en que salió del doctor, su abdomen creció.

“Fue algo impresionante, porque mientras yo ocultaba el embarazo, el bebé en realidad se ocultaba también en mi estómago”, asegura Sofía.

Al día siguiente, un intenso dolor llevó a Sofía a la clínica y fue cuando sus padres se enteraron y le mostraron también su apoyo incondicional.

La vida de Sofía cambió completamente desde que dio a luz a su pequeño, de nombre Álvaro Leonel.

Al paso del tiempo, se reincorporó a la preparatoria y decidió comenzar una carrera profesional. Estudia psicología.

“Quiero ayudar a entenderme principalmente a mí y después poder atender a las personas que lo requieran, para poder ayudarlos en sus vidas”.

Actualmente “Chepis”, cómo la llaman sus familiares, vive Querétaro junto a su esposo Erick Alberto Bernal Domínguez y a su pequeño hijo, quien está a punto de cumplir 5 años el 22 de julio.

MCMH