Expertos recomiendan volver a usar cubrebocas ante riesgo de quinta ola de COVID

Guanajuato.- Retomar el uso del cubrebocas en espacios cerrados, mantener la ventilación de los mismos y que las personas vulnerables aumenten las medidas de prevención son las recomendaciones de expertos en salud ante la quinta ola de COVID.

Francisco Moreno, infectólogo y Premio Nacional de Salud 2020, afirmó que, aunque en menor medida, se proyecta que habrá un repunte de los casos de COVID y señaló que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que otra vez hay que usar el cubrebocas en espacios cerrados.

"Creo que es un buen momento para decirle a las personas que la pandemia no se ha terminado, que sigan usando cubrebocas en espacios cerrados y que sigan buscando tener áreas bien ventiladas, ahora no hay el pretexto del frío porque hay un calor bastante fuerte.

Abran ventanas y busquen que la ventilación sea la adecuada porque la pandemia no ha terminado y otro consejo es conocerte a ti mismo, creo que si eres una persona vulnerable, si tienes alguna inmunosupresión o que por alguna razón no te pudiste o no te quisiste vacunar, entonces tienes que aumentar tus medidas de prevención", recomendó durante la conferencia virtual "COVID-19 al día" del Tecnológico de Monterrey.

Moreno añadió que las personas vacunadas y que en una ocasión ya se infectaron de COVID deberían de mantener el uso del cubrebocas en los espacios cerrados, "y en espacios abiertos está claro que ya podemos con mayor tranquilidad estar sin cubrebocas", señaló.

‘La pandemia tarda todavía en terminar’

El infectólogo Alejandro Macías Hernández coincidió en que en exteriores el riesgo de contraer coronavirus es muy bajo, por lo que se puede dejar de usar el cubrebocas en lugares abiertos, pero en interiores hay que usarlo, exhortó.

"Absolutamente de acuerdo, en exteriores el riesgo es muy bajo y puede dejarse de usar el cubrebocas pero en interiores hay que usarlo, hay que promover siempre la ventilación de los espacios cerrados y evitar tumultos, creo que es un mensaje que debe seguir de aquí hasta que se acabe la pandemia.

La pandemia tarda todavía en terminar, prácticamente falta toda China y falta mucho del Oriente y mientras no acabe en buena parte del mundo no va a haber terminado en México donde ya mucha gente se infectó y hay mucha inmunidad, pero esto todavía no se ha terminado", insistió.

