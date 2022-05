Guanajuato, Guanajuato.- El fiscal general de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, no pudo dar a conocer las razones por las cuales el delito por el que fue denunciado Jorge “N”, panista de Guanajuato, fue reclasificado de violación espuria a abuso sexual.

Y es que explicó que se lo prohíbe el Código Nacional de Procedimientos Penales al tratarse de un proceso en curso.

Tampoco pudo dar a conocer si ya se judicializó la carpeta de investigación de la denuncia de María José Velázquez contra el mismo Jorge y su chofer, también por presunta violación, por la misma razón.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

De este último caso no lo recordó y tampoco pudo dar información porque tiene una prohibición al respecto por parte del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Así respondió Carlos Zamarripa a las preguntas de la diputada local Irma Leticia González Sánchez, de Morena, sobre el caso del panista Jorge, quien era diputado federal electo cuando fue detenido el 30 de agosto de 2021, acusado por el presunto delito de violación contra Regina Irastorza Tomé, y por el cual estuvo preso casi tres meses, hasta el 27 de noviembre del mismo año.

Durante la comparecencia del Fiscal General del Estado en el Congreso del Estado para abordar más detalles de su informe anual 2021, la diputada Irma Leticia González expresó que su grupo parlamentario, Morena, considera que “hay un pacto de impunidad” en la Fiscalía.

Por ejemplo, mencionó el caso de Jorge, quien fue puesto en libertad, luego de que el delito por el fue denunciado fue reclasificado por la Fiscalía General del Estado, de violación espuria a abuso sexual.

Carlos Zamarripa niega presiones políticas

“En el grupo parlamentario de Morena consideramos que no hay razones, desde el Derecho, para la reclasificación, sobre todo porque la propia Fiscalía había aceptado el primer delito”, afirmó González Sánchez.

Por lo que pidió que explique si hubo presiones para actuar de esa manera o por qué se tomó esa decisión.

“La Fiscalía fomenta la impunidad y propicia que los delitos contra las mujeres no son castigados y muchas de las denuncias por agresiones a ellas no llegan a su término, Zamarripa”, afirmó la diputada de Irapuato.

El funcionario respondió: “Yo no puedo emitir detalles en los que se fundamentan y por los cuales se ha llevado el caso. No puedo dar detalles porque estaría faltando a un supuesto legal”.

Los diputados Alejandro Arias, Luis Ernesto Ayala, Irma Leticia González y Gerardo Fernández, en la comparecencia del fiscal Carlos Zamarripa. Foto: Catalina Reyes

Sobre las presiones políticas, sostuvo: “Absolutamente ninguna. Tan no la hubo que hubo una orden de un juez para encarcelarlo. Absolutamente nadie me ha llamado sobre ese caso. Su servidor no pertenece a ningún partido político”.

LALC