Guanajuato.- La senadora de Morena Martha Lucía “Malú” Micher llevó al Senado de la República la denuncia por la liberación del panista Jorge Romero Vázquez al ser reclasificado el delito por el cual está imputado, ya que pasó de ser acusado por violación espuria a abuso sexual y liberado el 26 de noviembre al retirarse la medida de prisión preventiva.

“Solicitar que se le reclasifique por abuso sexual es un error y es un desaseo absoluto jurídico en contra de la víctima. Y otra vez se va a proteger a los violadores, a los agresores en Guanajuato.

“Regina Irastorza Tomé primero fue víctima de violación de un diputado del PAN. Luego fue víctima de violencia institucional por parte de la Fiscalía del Estado de Guanajuato, que sin tomar en cuenta las decisiones del juez de control, y del magistrado que confirmó la vinculación a proceso. Además, también podría ser víctima del Poder Judicial

“¿Cuántas violencias más tiene que soportar una mujer después de la primera? En lugar de que haya sanciones ejemplares a estas conductas, hay impunidad y nos laceran a todas las mujeres. El mensaje que se manda es que sí se puede seguir violentando a todas”, expresó en conferencia de prensa.

LEE TAMBIÉN: Acusa Morena a Gobernador y a Fiscal de Guanajuato de proteger a Jorge Romero

“Malú” Micher calificó el acto de la Fiscalía del Estado de reclasificar el delito como “grave, su acto es cobarde”. Consideró que Jorge Romero tiene la imputación de un delito menor con ayuda de las autoridades, pero este delito no corresponde a lo vivido por la víctima.

En la conferencia de prensa de la senadora guanajuatense también estuvo la senadora Antares Vázquez y otros seis senadores de Morena de otros estados.

LEE TAMBIÉN: Convocan a marcha para apoyar a Regina Irastorza, víctima de Jorge Romero

Malú Micher recordó que dos austoridades encontraron elementos constitutivos de violación en el delito cometido contra Regina Irastorza Tomé. Primero un juez de control vinculó a proceso al entonces diputado local electo Jorge Romero Vázquez, quien se inconformó con la vinculación, tras lo cual un magistrado confirmó la vinculación a proceso por violación espuria.

Micher Camarena criticó que no bastó que en el Poder Judicial primero hicieran bien su trabajo ni bastó que el panista ya se encontrara en prisión preventiva para evitar que se siguiera violentando a Regina.

“Fue víctima de violencia institucional de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que se supone es autónoma, pero se encuentra en permanente contubernio con el Gobierno de Guanajuato”, ya que el 24 de noviembre solicitó la reclasificación del delito para cambiar el delito de violación por abuso sexual.

Convierten a Jorge Romero en “diputado con licencia”, cuando no lo es

Malú Micher recordó que colectivos feministas le exigieron a Jorge Romero que no rindiera protesta como diputado federal tras la denuncia en su contra y el PAN lo permitió.

Denunció que actualmente, en la página de la Cámara de Diputados aparece como “diputado federal con licencia” a pesar de que “el señor no ha tomado protesta, no es un diputado en funciones y no debería de tener licencia. Qué vergüenza, así se las gasta este partido (PAN)”.

Malú Micher refirió que Jorge Romero fue director del Instituto de la Juventud Guanajuatense en el Gobierno del Estado.

Y se unió a la familia de la jueza María Macías, quien liberó a Romero Vázquez, de quien dijo que el Ministerio Público está obligado a explicarle a la víctima por qué en un inicio aceptó el delito de violación espuria, por el cual fue vinculado a proceso Jorge Romero el 31 de agosto y por qué el 26 de noviembre lo reclasificó por abuso sexual.

LEE TAMBIÉN: Informa Regina sobre posible mudanza de su presunto violador el panista Jorge Romero

MCMH



Las noticias de AM en

Síguenos