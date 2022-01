Aplazan audiencia por homicidio de migrante Leo Reyes; policías no llegaron a declarar

Comonfort, Guanajuato.- La justicia no llega para la familia Reyes Cayente y las irregularidades en el caso de Leonardo Reyes continúan.

El 13 de diciembre del 2018, el joven migrante Leo Reyes, de 23 años, fue asesinado por policías de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), en San Miguel de Allende.

Los policías estatales argumentaron que fue en defensa propia, pero la familia siempre negó esta versión y mencionaron que Leonardo Reyes no era un delincuente, solo estaba de visita, ya que radicaba en Estados Unidos.

Con el amparo que solicitó la defensa, encabezada por el abogado Juan José Padierna Salazar, pretendían que se revisara el caso de Leonardo pero la audiencia se suspendió.

El motivo fue que no se notificó a los policías que tenían que presentarse en la sala de juicios orales de Comonfort, a las 2 de la tarde.

"Estamos molestos porque ella se cercioró que era el domicilio de los policías y no se les notificó. Si no estaban se les tenía que dejar un citatorio. Ahora a esperar 2 días y no sabes si lo hicieron con la intención de alargar esto", explicó Padierna Salazar.

A las 2:05 de la tarde de este lunes, la Juez de Control de Garantías, Mónica Edith Olmos otorgó un receso para que la Fiscalía buscará los correos de los policías.

La audiencia se reanudó a las 2:16 minutos, pero no lograron contactar a los policías y a su representante legal, Martha Karina González.

Caso Leo Reyes: Indigna a familia que audiencia haya sido pospuesta

La Fiscalía mencionó a la Juez que sólo tenían el contacto de la abogada de los policías estatales y su domicilio laboral.

Al no contar con los recursos que marca la ley para que se reanudará la audiencia se pospuso para el próximo jueves al mediodía en la misma sala.

La situación molestó a la defensa de la familia Reyes Cayente, quien por medio de un amparo federal busca exponer varios puntos del caso, exigir que se investigue a fondo, ya que no están de acuerdo de que la fiscalía "archive" y quede impune el caso de Leo Reyes.

Juan José explicó que son 6 los policías involucrados, 5 hombres y una mujer, de los cuales solo uno ya no trabaja en la corporación.

Cuando el Actuario se presentó en la corporación para notificar a los policías, un compañero mencionó que no podía recibir notificaciones personales.

En caso de que la representante legal no se presente en la próxima audiencia serán acreedores a una multa y en esta ocasión se les notificará a los policías por medio del comisionado, explicó la Jueza en la audiencia.

MCMH

Las noticias de AM en

Síguenos