León, Guanajuato.- De julio de 2019 a la fecha, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas ha localizado a más de 600 personas vivas y 400 cadáveres.

Así lo informó Hector Díaz Ezquerra, comisionado de Búsqueda de Personas en el Estado de Guanajuato.

Sin precisar, el funcionario indicó que es alto el porcentaje de desaparecidos menores de edad, y la cifra es mayor que la de los adultos.

Son personas que si no hubiera sido por la insistencia y por el trabajo que se hace día a día de la mano con las familias pues no estarían en camino a regresar a su casa y este trabajo tiene que ser de una manera interinstitucional, no se puede trabajar de manera individualizada.