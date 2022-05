En Guanajuato diputados denuncian que estados financieros del Fidesseg “no cuadran”

Guanajuato.- La diputada Dessire Ángel, de Movimiento Ciudadano, señaló que “no cuadran” las cifras reportadas en los estados financieros del Fideicomiso de Administración e Inversión para Financiar Obras, Infraestructura, Proyectos y Acciones Prioritarias en Materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública para el Estado de Guanajuato (FIDESSEG).

La diputada Alma Alcaraz Hernández, de Morena, afirmó que hay “varias irregularidades” en este Fideicomiso. Ambas se quejaron de que el Secretario de Finanzas no les respondió sus preguntas sobre el funcionamiento del mismo.

Este fideicomiso fue creado en 2019 por el Gobierno del Estado con el 0.3% del dinero recaudado del Impuesto Sobre Nóminas.

¿Demasiados anuncios? Disminuir publicidad

Al respecto, la diputada señaló ayer durante la comparecencia del Secretario de Finanzas en el Congreso del Estado para hacer la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno, que entre 2019 y 2021 se han recaudado 1,648 millones de pesos.

Y de acuerdo con el cierre de cuenta pública 2021, en los estados financieros del FIDESEEG se reporta un saldo en bancos y otros activos circulantes de 267.49 millones de pesos.

Esto implicaría que al cierre de 2021 el FIDESSEG ha aplicado 1,380.51 millones en proyectos definidos, de acuerdo con el objeto de este fideicomiso.

Sin embargo, en un oficio del 10 de enero de 2022, firmado por el subsecretario de Finanzas, Edmundo Alain Soto Torres, y dirigido al presidente Coparmex León, se declara que a esa fecha solo se han aplicado 84.12 millones de pesos a apoyos de acuerdo con las reglas de operación del fideicomiso y que el Comité Técnico aprobó una “reversión patrimonial” de 800 millones de pesos.

La diputada de Movimiento Ciudadano preguntó, si como ya se mencionó, se han recaudado 1,380 millones de pesos de 2019 a 2021 y se han aprobado 84 millones de pesos en apoyos, 800 millones de pesos en reversiones patrimoniales y existe un saldo en el activo circulante por 267 millones de pesos al cierre de 2021, ¿en qué se han aplicado los 228.9 millones de pesos restantes?

También preguntó: “¿Por qué en las notas a los estados financieros consolidados de la cuenta pública 2021 del Gobierno del Estado se explica la variación en saldo del FIDESSEG de 102.1 millones de pesos como un cambio debido a las reversiones patrimoniales, pero en el mismo ejercicio en los estados financieros del FIDESSEG se reporta una aportación patrimonial de 208.74 millones de pesos que implicó un aumento del patrimonio del fideicomiso de 132.2 millones de pesos a 341 millones de pesos?

Preguntó además ¿con qué facultad el comité técnico autorizó la reversión patrimonial de 800 millones de pesos si esta es una facultad reservada para el Fideicomitente, que en este caso es la Secretaria de Finanzas del Estado, de acuerdo con el artículo 23 del decreto 21 que autoriza la constitución del fideicomiso y de la cláusula décima segunda del contrato constitutivo?

Hay errores en los estados financieros, no cuadran, porque hay diferencias de dinero respecto a lo que informan”, afirmó la diputada Ángel Rocha en entrevista posterior con AM.

ADEMÁS: El desabasto de diésel afectaría a la industria

No respondió

Sin embargo, Héctor Salgado Banda, secretario de Finanzas del Estado, no respondió muchas de las preguntas, sobre todo las relativas a las diferencias en los estados financieros, solo una: que los 800 millones de “devolución patrimonial” es lo que se acordó en 2020 para destinar a la reactivación económica como consecuencia de la pandemia.

Él no lo dijo, pero fueron los créditos de Fondos Guanajuato otorgados a los microempresarios para poder mantener sus negocios abiertos.

Solo informó que hasta el 12 de mayo de este año, hay un saldo de 816 millones de pesos en el FIDESSEG, y que se han otorgado más de 60 apoyos por 161 millones de pesos, a asociaciones civiles.

Tampoco respondió por qué el comité técnico autorizó el uso de los 800 millones de pesos y no el Fideicomitente, que es el que debe de hacerlo por ley. Tampoco lo hizo cuando AM le preguntó al respecto, sólo dijo que no había irregularidades.

Eso se platicó y se estipuló. Vamos a tener algunas pláticas con algunos diputados”, comentó.

Agregó que el Secretario de la Transparencia también forma parte del FIDESSEG.

Yo digo que estemos muy tranquilos, que no hay ningún problema. Está también el involucramiento del Banco del Bajío, que lleva los estados financieros”, declaró.

La diputada Alma Alcaraz, de Morena, había preguntado: ¿A qué se debe que no se invitó a nadie del Gobierno federal por el comité técnico? ¿A qué se debe que durante 2021 no se realizó ninguna auditoría?

Posteriormente concluyó que el FIDESSEG “es un fondo ilegal” y que tampoco le respondieron sus preguntas.

Carlos Martínez Bravo, secretario de Transparencia y Rendición de Cuentas, lo único que dijo fue que están presentes en las sesiones del comité técnico por si se presenta alguna irregularidad.

ADEMÁS: Ya van 25 perros envenenados, algunos calcinados y nadie sabe del responsable

Tarda mucho en llegar el dinero

La diputada Dessire Ángel señaló además que el dinero de este fideicomiso que se destina a organizaciones civiles, tarda mucho en llegar, además de que el procedimiento para obtener el apoyo es muy largo y engorroso.

Interrogado al respecto, el Secretario de Finanzas dijo que entiende las inquietudes en el tema de los tiempos, de por qué no llega tan rápido el dinero a alguna asociación.

No llega tan rápido porque hay que ser muy cuidadosos de ese recurso público. Y como está involucrada la ciudadanía, qué bueno que esté involucrada, porque ellos dicen: necesitamos para apoyar a tal asociación, mujeres, niños”.

Pero debemos de tener cuidado de que el proyecto que se está presentando tiene un programa, un proyecto ejecutivo. Que si quieren hacer una escuela, tengamos un proyecto bien sustentado que nos garantice de que la escuela no se vaya a caer”.

ADEMÁS: Estado busca asociarse con iniciativa privada para crear Puerto Interior 2 en Celaya

Reconoció que a lo mejor, en la intención de cuidar el dinero, se exageró, porque se tienen que cumplir con muchos requisitos y tener cuentas muy claras.

DSS

ADEMÁS EN VIDEO

Masacre en Celaya sorprende al mundo, deja 11 muertos tras ataque a un hotel