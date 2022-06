En Guanajuato extorsionadores cobran hasta 100 mil pesos al mes por derecho de piso: FOX

León, Guanajuato - En Guanajuato los extorsionadores pagan hasta 100 mil pesos al mes por dejar operar a los trabajadores en sus propios negocios, así lo comentó el expresidente de la República Vicente Fox Quezada, luego de asegurar que México tiene un “gobierno fallido”.

“$100 pesos al mes!!. Esto es lo que pagan los gasolineros ‘por derecho de piso'. Y tú López ¿Dónde andas?. Mientras los Mexicanos somos acosados por el chantaje, los asaltos y los robos. Tenemos un gobierno fallido. Esto es, vale m..”, añadió Fox.

Al ser cuestionado sobre estas denuncias que hizo públicas sobre inseguridad en el Centro Fox, donde presidió el foro Liderazgo sin Fronteras, Fox Quesada dijo que las estadísticas de homicidios “son fatales en un Estado fallido”.

Muy desafortunadamente el País no marcha en ningún frente. Ni en economía, donde no hay crecimiento, ni en el empleo, ni en la salud, donde andamos arrastrando la cobija, ni en la educación, porque hay una pretensión de ideologizar la educación, en lugar de hacer cosas tan profesionales como este foro, donde la ideología no interviene, sino el tema que se quiere discutir en temas muy prácticos. Sí estamos en un estado fallido”, dijo el exmandatario.