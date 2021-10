Decisión de SCJN no protege a defraudadores, protege derechos humanos: Marcelino Trejo

Guanajuato.- No se perdonará a los defraudadores y "factureros", la Suprema Corte se pronunció en favor de los derechos humanos. Así lo consideró Jorge Marcelino Trejo Ortiz, presidente del Colegio de Abogados del Estado de Guanajuato, luego de que ayer la Suprema Corte declarara inconstitucional la prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal, venta de facturas falsas y contrabando.

"Esto ya se veía venir, no es ninguna sorpresa, no es una novedad, se procura proteger algunos derechos y algunos principios, en este caso lo que se trata de proteger es el no defraudar al Estado”, explicó.

“Lo que está estableciendo la Corte es que el imputado debe de seguir su proceso fuera de la cárcel hasta que no se le compruebe que cometió fraude o alguno de estos delitos, hasta que no se le compruebe se le dictará sentencia, pero en ningún momento se ha pronunciado en el sentido de que se perdone a los factureros y a los defraudadores, más bien se pronunció en favor de los derechos humanos", opinó.

Defienden derechos humanos de mexicanos encarcelados

Trejo Ortiz señaló que hace varios años México entró al tema garantista, es decir que nadie puede ser encarcelado sino es mediante un juicio, pues anteriormente se metía a la cárcel y después se determinaba si la persona era inocente o culpable.

"Ahora como tenemos un sistema garantista prevalecen los derechos humanos donde México se ha sumado a las convenciones internacionales de derechos humanos, entonces tenemos que respetarlos", subrayó.

Agregó que basta que el individuo afectado promueva su inconformidad, que es un juicio de amparo o de garantías, para que la Corte rectifique y, en lo sucesivo cualquier persona que haya estado sometida o sujeta a un proceso y esté en la cárcel puede atraer este beneficio que acaba de dictar la Corte, por lo que podrá ser liberada y su proceso continuará en libertad.

Trejo llamó a la población a cumplir con sus obligaciones del pago de impuestos y a abstenerse de realizar cualquier tipo de actividad ilícita.

En el caso de la famosa compra venta de facturas o los factureros, pues igual comete el delito quien la vende como quien la compra. Absténganse de realizar cualquier tipo de actividad ilícita pero sobre todo que lleven en orden y con transparencia su contabilidad y sus facturas", exhortó.

¿Qué decidió la Suprema Corte respecto al fraude?

Este martes, Agencia Reforma publicó que ayer la Suprema Corte dio un revés al Gobierno Federal al suprimir la prisión preventiva, es decir cárcel automática, a detenidos por delitos de contrabando, venta de facturas falsas y defraudación fiscal.

La prisión preventiva estaba contemplada en todas aquellas operaciones irregulares cuyos montos ascendieran a más de 8.6 millones de pesos.

Al revisar una acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y senadores de la oposición, el pleno de la Corte por 8 votos contra 3 declaró la inconstitucionalidad de las modificaciones legales a los apartados de la Ley de Seguridad Nacional y del Código Nacional de Procedimientos Penales que prevén la medida cautelar más severa para los procesados por esos tres delitos.

