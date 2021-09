En Guanajuato la venta de terrenos irregulares es un delito, pero los vendedores burlan la ley.

Desde 2007 en el Congreso del Estado se aprobaron modificaciones al Código Penal del Estado de Guanajuato para sancionar con cárcel a todos aquellos que vendan, promuevan o permitan la venta de terrenos irregulares.

Pero al menos en la última década nadie ha sido sentenciado a prisión por ese motivo.

Estas modificaciones al Código Penal se conocieron como la “Ley Vera” pues fueron propuestas por el entonces diputado local panista Guadalupe Vera.

En el artículo 262 del Código Penal estatal se establece que quien promueva la venta de terrenos irregulares puede recibir un castigo de tres a nueve años de prisión y de cien a mil días de multa.

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General del Estado a través de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del primero de enero de 2012 al 31 julio de 2021, se han iniciado 34 investigaciones por el delito de compra, venta y/o promoción de terrenos o lotes irregulares.

“De las investigaciones iniciadas previamente reportadas, en 2 se determinó el ejercicio de la acción penal (judicializaciones), obteniendo una vinculación a proceso, sin que a la fecha se cuente con dato de alguna sentencia dictada por dicho delito”, señala en su informe la Fiscalía de Guanajuato.

Una de las investigaciones que concluyó con una vinculación a proceso de él o los presuntos responsables fue en León y la otra en San Miguel de Allende.

En contraste los fraccionamiento irregulares proliferan en todo el Estado, en muchas de estas zonas, los habitantes carecen de servicios básicos como alumbrado, drenaje y agua potable.

Como son colonias irregulares, los municipios tampoco pueden brindarles dichos servicios.

Otras solicitudes de transparencia y acceso a la información hechas por AM a los municipios del corredor industrial revelan que tan solo en León existen 113 fraccionamientos irregulares identificados por las autoridades municipales.

En Celaya registran 224, 48 en Irapuato entre los que destaca la zona de las Huertas, con mil 246 lotes.

En Guanajuato capital, las autoridades municipales tienen identificados al menos 7 fraccionamientos irregulares y en San Miguel de Allende se localizan ocho.

Autoridades, defraudadores, notarios… todos ‘colaboran’

Francisco González, de oficio albañil y con 72 años a cuestas, compró un terreno de 7 metros por 15 de fondo cerca de la comunidad de Duarte y durante cuatro años pagó puntualmente los 26 mil pesos que le costó.

Un día llegaron a tumbar la casa de dos pisos que había construido.

“Simplemente me dijeron que el terreno era irregular y que quien me vendió no era el dueño; fuimos a reclamar a la oficina donde hacíamos los pagos, en Duarte, y ésta había desaparecido, no había nadie a quien reclamarle y a muchos vecinos les tumbaron sus casas con retroexcavadora”, señala Francisco.

Jorge Arturo Zepeda Orozco.

Como este caso, hay cientos de personas que burlan la Ley de Fraccionamientos cometer fraudes, suplantando identidades a fin de hacerse pasar como propietarios de los terrenos y hasta falsificando documentos, advirtió el presidente del Colegio de Notarios de León, Jorge Arturo Zepeda Orozco.

Añadió que no se aplican las leyes en la materia, como la que fue impulsada por el ex diputado José Guadalupe Vera Hernández.

“La Ley Vera fue criticada, pero era acertada, porque sanciona no sólo al que vendía un terreno irregular, sino también al “coyote” o intermediario, y hasta al notario que se prestaba a ratificar contratos privados de compra y venta de terrenos cuando no gozaban de los permisos”, señaló Zepeda.

Dijo que corresponde al Municipio verificar que quienes venden lotes hasta en las orillas de la carretera cumplan con los requisitos de la ley.

Entre ellos están contar con la traza autorizada por la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, y con un permiso de venta.

“De no tener ninguno de esos requisitos se comete el delito de fraude específico”.

Aseguró que hay cómo sancionar estas conductas.

“La legislación existe, que no se aplique es otro rollo y los defraudadores se valen de todo, diciendo que tienen la urgencia de vender un predio porque tienen necesidad, por un familiar que está hospitalizado, se conforman con un enganche jugoso”.

Añadió que las credenciales de elector ya no son confiables y algunos notarios... menos.

“También se cometen fraudes a través de un poder y me duele decirlo como presidente del Colegio de Notarios, pero sí hay en León cuatro o 5 notarios que no son escrupulosos, y que ante ellos se confiere el poder de personas que suplantan la identidad de otras personas”.

“Les vale un cacahuate”

El ex presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de León (IMPI), José Luis Sandoval Miranda, señaló que de poco sirve una Ley de Fraccionamientos si las autoridades estatales y municipales no la aplican, y se siguen cometiendo fraudes contra personas que tienen necesidad de tener un patrimonio.

“A las autoridades estatales y municipales no les importa ver letreros, anuncios en colonias y fraccionamientos irregulares, les vale un cacahuate, y no se ponen a investigar si tienen autorización y dejan crecer el problema”, acota.

Colonia irregular en San Juan de Abajo, construida en parte sobre ductos de Petróleos Mexicanos. Foto: Cortesía IMUVI,

Por el rumbo de Duarte se pueden encontrar a la orilla de la carretera anuncios de lotes con facilidades.

“Terrenos en abonos en varias colonias de la ciudad. Los Naranjos, Otates, Las Joyas, Precintas, Los Castillos, Comanjilla, y San Juan de Otates, nueva apertura en estas zonas. Pagos semanales de $350”, se lee en un anuncio que se encuentra pegado en un poste.

Sandoval señaló que hasta que tienen ya un problema de asentamientos irregulares sin agua, sin servicios, es cuando reaccionan.

“Las autoridades no actúan, están acostumbradas a quejarse y eso es aprovechado por defraudadores que venden terrenos que no son suyos, como fraccionamientos campestres y que son irregulares y que van creciendo”, añadió.

“Ni autoridades estatales, ni municipales, quieren enfrentar el problema del crecimiento de fraccionamientos irregulares y la venta de lotes sigue en grande”.

“Así surgieron Las Joyas, la colonia Morelos o “Guaje”, San Juan de Abajo, La Libertad, la Nuevo León, Lomas de Medina”, toleradas, dijo, por las autoridades.

Regularizaron 33, pero les faltan 113

El director del Instituto Municipal de la Vivienda (IMUVI), Amador Rodríguez Ramírez, dijo que durante los seis años de la administración de Héctor López Santillana, el Ayuntamiento aprobó la regularización de 33 asentamientos irregulares, pero faltan 113.

“Quedan pendientes un total de 113 asentamientos registrados como irregulares; es un proceso complejo porque hay que darle seguimiento a la expropiación por parte del Gobierno del Estado”.

“Se han puesto un poco exigentes con los procesos de regularización para culminar con la expropiación”, lamentó Rodríguez.

Añadió que realizan recorridos en colonias donde advierten sobre vendedores irregulares o sobre áreas de alto riesgo, como son ductos de Pemex, torres de la CFE de alta tensión, arroyos y laderas.

“Hay terrenos irregulares en todos las zonas de la ciudad, desde la Joyas, Comanjilla, Los Castillos, Ibarrilla, por lo que hacemos un llamado a la población para que antes de comprar un terreno acudan al IMUVI para ver las condiciones legales y no ser víctima de un fraude”.

Manifestó que cuando el IMUVI detecta, a través de su área de promoción social, venta de terrenos irregulares, dan aviso a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) y a la Dirección de Desarrollo Urbano, quienes tienen la facultad de sancionar a los defraudadores.

‘Me da mucho coraje y tristeza’...

El 10 de septiembre, durante el cierre del Programa de Construcción de tomas de agua públicas en Villas de San Juan, el alcalde Héctor López Santillana expresó su frustración por los fraudes con terrenos.

“Ha sido verdaderamente enfadoso, frustrante, encontrar cómo tantas familias dependen de gentes sin escrúpulos que solamente les interesa lucrar con las necesidades de las familias”, dijo.

El Alcalde señaló que en San Juan de Abajo incluso habían tenido que colocar mantas de advertencia que dicen : “Atención: ¡No compres problemas!. La promoción y venta de terrenos irregulares es un delito y su compra es un riesgo”, para intentar frenar a los vivales.

López Santillana pidió el apoyo de la comunidad para resolver el problema

“¡Ayúdenme!, ayúdenme a que no sigan estas personas sin escrúpulos engañando a nuestra gente; antes de que compren un terreno acérquense al IMUVI y pregunten las condiciones del fraccionamiento donde les venden”, añadió.

El mandatario dijo que por eso se colocaron las mantas.

Héctor López Santillana, en el acto del 10 de septiembre.

“Para advertirles que si compran ahí van a comprar problemas y que no es justo que por los intereses de unos poquitos se lleven entre los pies a todas las familias o que luego quieran que el gobierno les resuelva algo donde no tuvo participación”, subrayó Santillana.

“Me da mucho coraje y mucha tristeza no poder avanzar más rápidamente en la regularización de fraccionamientos, porque estamos sujetos a los acuerdos de la persona que vendió los terrenos”, añadió.

