León, Guanajuato.- El Gobierno no tiene favoritismo para sindicatos, la decisión de sus representantes está en manos de los trabajadores, dijo la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, María Luisa Alcalde Luján.

Añadió que la democracia sindical llegó para quedarse,

De gira por León e Irapuato para supervisar la implementación del nuevo sistema de justicia laboral que arranca en la entidad el 1 de octubre, la funcionaria federal rechazó que sindicatos afines a la 4T tengan ventajas en los procesos de consulta.

AM le preguntó respecto a acusaciones de la influencia de sindicatos ligados a Napoléon Gómez Urrutia y/o a su padre, el abogado laborista Arturo Alcalde.

No es sorpresa que haya resistencia al cambio y este tipo de comentarios, lo cierto es que se acabó el favoritismo, ya no hay dedo que diga 'este es el bueno', precisamente eso es lo que cambió. No le toca al Gobierno poner o quitar líderes sindicales, les toca a los trabajadores, no hay favoritos en el Gobierno. Se acabó la época de quitar y poner y lo que se garantiza es la democracia”, expresó.