Denuncian a Ricardo y Luis Alberto Villarreal por actos de corrupción

León, Guanajuato.- El Gobierno de San Miguel de Allende, encabezado por el priista Mauricio Trejo Pureco, presentó 31 denuncias que suman un monto de presunto daño patrimonial por 169.4 millones de pesos, por actos cometidos, principalmente, en la administración del panista Luis Alberto Villarreal García.

El alcalde priista Mauricio Trejo informó en conferencia de prensa, realizada este lunes 20 en León, el detalle de las denuncias que se presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Guanajuato (28 este día lunes y tres antes).

“Venimos sin miedo a denunciar presuntos actos de corrupción de las administraciones de Ricardo y Luis Alberto Villarreal. Esto no es una venganza política, es un reclamo de justicia para los sanmiguelenses. Que se les regrese lo que les han quitado”, declaró el actual Alcalde, y repitió que se trata “de la punta del iceberg, hay más”.

El paquete de denuncias se dividen en tres conceptos:

En materia inmobiliaria: 138 millones 578 mil pesos. En la falsa compra de vacunas: 16 millones de pesos. En la adquisición ilegal de sistemas de seguridad: 14 millones 848 mil pesos.

Los dos primeros conceptos se refieren a presuntas irregularidades cometidas el anterior trienio (2018-2021) en el que gobernó Luis Alberto Villarreal; mientras que el tercer punto dijeron que fue un contrato firmado cuando fue alcalde su hermano Ricardo Villarreal García, actual diputado federal de mayoría por el PAN.

El alcalde priista Mauricio Trejo Pureco informó que la corrupción costó al Municipio de San Miguel de Allende 169.4 millones de pesos. Foto: Cutberto Jiménez.

Las denuncias presentadas son contra quien resulte responsable, apuntó Trejo Pureco, de probables delitos relacionados a lavado de dinero, uso de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, daño patrimonial y abuso de autoridad.

Mauricio Trejo acusa mafia inmobiliaria

El alcalde Mauricio Trejo y el abogado Pablo González Sierra, del despacho jurídico contratado por el Municipio de San Miguel de Allende para llevar las denuncias, hicieron especial énfasis en lo que denominaron “la mafia inmobiliaria”, que afectó el patrimonio municipal para redituar en jugosas ganancias para fraccionadores por diversos movimientos.

Aunque las denuncias son contra quien resulte responsable, en las de asuntos inmobiliarios “sí está Luis Alberto Villarreal directamente señalado”, acusó Trejo.

Denunciaron que una buena parte de estas operaciones se realizaron en agosto del 2021, cuando el panista había perdido ya la elección consecutiva y a escasos días de terminar la administración municipal (9 de octubre 2021 terminó el trienio).

Mencionaron que las transacciones se fundamentaron en falsos avalúos. Y que a las denuncias anexan varios avalúos que demuestran el supuesto engaño.

El abogado presentó algunas de las operaciones sobre el modus operandi de la presunta corrupción en materia inmobiliaria que dividieron en tres esquemas:

1.- El Gobierno Muncipal vende bienes inmuebles a un costo muy inferior.

Algunas de esas denuncias son:

Daño probable $13.7 millones. Predio municipal se vende a Aurora Developers SA de CV a un valor de venta de $6.8 millones cuando el valor comercial es de $20.6 millones. El trámite se realizó en 17 días, el 11 de agosto del 2021.

Daño probable $6.2 millones. Predio municipal se vende a Corporativo AG de Querétaro S.A de C.V administrada por Abraham González Martell por $8.4 millones, siendo el valor comercial por $14.7 millones. El trámite se realizó en 25 días el 18 de diciembre de 2020.

Daño probable $4.1 millones. Dos predios municipales se venden a Corporativo AG de Querétaro SA de CV por $3.2 millones y el valor comercial es de $7.3 millones. El trámite se realizó en 25 días el 18 de diciembre del 2020.

Daño probable de $3.2 millones. Predio municipal que se vende a Alta Cultura Profesional con un valor de venta de $3.3 millones y el valor comercial de $6.6 millones. El trámite se hizo en 48 días, el 11 de agosto del 2021.

2.-El Gobierno Municipal acepta en permuta bienes inmuebles de valor muy inferior, entregando inmuebles de valor muy superior.

Daño probable $40.5 millones. Se entrega un predio municipal con valor de $47.4 millones y se recibe del particular otro con valor de $6.8 millones. El trámite se realizó en un tiempo récord de tres días, el 3 de octubre del 2021.

“Se entregó un predio de 26,000 metros cuadrados en el fraccionamiento Las Ventanas, uno de los más caros del país, con campo de golf, a cambio de otro de 3,700 metros cuadrados en una zona sin servicios (Fraccionamiento Badesa)...Ahí Luis Alberto Villarreal vive y tiene su casa, es realmente ofensivo”, acusó Trejo.

Daño probable $16.6 millones. Se permutan dos predios municipales con valor de $25.5 millones en una zona comercial por otro con valor de $8.8 millones, y que además está afectado por un gravamen general de 132 millones de pesos. El trámite se realizó en 13 días, también el 11 de agosto del 2021.

3.-El Municipio acepta áreas de donación de fraccionamientos en lugares prohibidos por la ley o sin ninguna utilidad pública.

Daño probable por $19.5 millones. Esto al aceptar en donación un predio con valor de $3.7 millones en la comunidad La Playa, y entregar una superficie con valor $23.2 millones en el fraccionamiento Antigua Residencial 1 y 2. El trámite se realizó en 12 días, el 29 de marzo de 2021.

El Alcalde aseguró que autoridades federales investigan si pudiera haber o no recursos de procedencia ilícita en los particulares involucrados en las operaciones.

La partida para vacunas

Otra denuncia más en contra de la administración de Luis Alberto Villarreal es porque contemplaron un presupuesto de 16 millones para supuesta compra de vacunas COVID (en marzo del 2021) y al revisar la cuenta no está el recurso, y tampoco, como todos saben, el Municipio podía hacer compra de vacunas.

“Y no existe un acta del Ayuntamiento que reetiquete estos recursos”, apuntó Trejo.

Y denuncian que sistema que vendió Medina no sirvió

Una de las denuncias presentadas está relacionada con el sistema de seguridad que contrataron a una empresa del exgobernador panista Carlos Medina.

Esa denuncia mencionaron que apunta al trienio del panista Ricardo Villarreal García como Alcalde (2015-2018), con un contrato por 14.8 millones de pesos adjudicado de manera directa para el desarrollo del “Centro de Inteligencia en Seguridad CIS”.

El proveedor es Vens Consultores SC (empresa propiedad de Carlos Medina), que no es propietario de las licencias del software, sino la empresa Portoss, SA de CV.

En la denuncia señalan que hay un supuesto fraude por dos razones: Se contrató contraviniendo el artículo 124 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública: “Los municipios no podrán contar con sistemas alternos o paralelos al Sistema de Información de Seguridad Pública”.

Y lo otro es que el particular tiene el resguardo, dominio y disposición de los datos alimentados, lo que compromete la seguridad.

“Desde mediados del 2017 el sistema ya no fue alimentado, fue un fracaso. Hoy ese sistema no sirve, está arrumbado, no tiene ninguna utilidad”, señaló el abogado.

Agregó que sólo operaba en cinco municipios del país, así que no era útil.

“Es un software que no se tiene registro haya operado con el C4, sólo tenemos la funda de un disco con poca capacidad de almacenamiento. El C5 tampoco tiene registro de nada”, agregó el Alcalde de San Miguel de Allende en la conferencia.

El 11 de diciembre del 2018 el entonces alcalde Luis Alberto Villarreal presentó el “Decálogo de Acciones por la Seguridad”, que incluía el modelo del CIS, que tenía como base el “Reconocimiento de la identidad personal por elementos biométricos”.

No obstante, esta denuncia no se refiere al gobierno de Luis Alberto, sino antes.

