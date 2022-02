Urgen diputados a hallar a mineros secuestrados en Guanajuato

Guanajuato.- Diputados locales del Congreso de Guanajuato lamentaron la desaparición de siete mineros de la Cooperativa Santa Fe en la bocamina San Cayetano, secuestrados el pasado 16 de febrero, por lo que esperan se localicen lo antes posible con vida.

El panista Rolando Alcantar aseguró que la Fiscalía General del Estado está realizando el protocolo de manera correcta para dar a conocer la información de los desaparecidos.

“En la búsqueda, familiares presentaron su denuncia como secuestro por las circunstancias, al no existir hasta el momento contacto por parte de las personas que privaron de la libertad de los cooperativistas se configura como desaparición y esa situación le toca la Fiscalía y los familiares están insistiendo y ojala se haga una búsqueda más activa para localización de las personas en vida”, explicó el Alcantar.

Explicó también que entre más recursos materiales se destinan a las causas de búsqueda de desaparecidos y atención a víctimas, sería más funcional la búsqueda de otros casos de desaparición en Guanajuato.

“Hay una particularidad en esta mina que ya no tenía una actividad minera comercial de explotación sino una actividad turística; sin embargo, para estas actividades sí es importante que por toda la fuerza del estado para proteger la vida”, finalizó el panista.

‘Llevaban una vida tranquila’

La morenista Alma Alcaraz sentenció este acto criminal como lamentable, pues los mineros de San Cayetano, cerca de la Valenciana en Guanajuato Capital llevaban una vida tranquila.

“Nosotros lamentamos como Morena este hecho de las siete personas aunque la Fiscalía reconoce solo seis, exigimos que esta investigación sea rápida y de inmediato se haga la labor para dar con ellos”, insistió.

Explicó que las personas desaparecidas por su perfil eran ciudadanos que llevaban una vida tranquila pues la mayoría pasó toda su vida trabajando en la mina.

Señaló que el freno del grupo parlamentario de Acción Nacional a reformas en leyes orgánicas de organismos que atienden a víctimas retrasa la acción de estos organismos en la atención de desaparecidos.

“(Del PAN) existe un rechazo de no aprobar nada que no venga de ellos y lo que va de ellos es conservador y no va más allá de un marco normativo que esté muy arcaico, hay un marco estatutario muy arcaico en el estado que no permite el apoyo a temas como este que son de urgencia”, insistió Alcaraz.

Por su parte el diputado del Partido Verde, Gerardo Fernández insistió que el caso de los mineros desaparecidos es el caso más mediático de un problema sistémico en Guanajuato.

“Hay miles de personas que están buscando a sus familiares y otras cientos que los han localizado en las decenas de fosas clandestinas en el estado. Lo único que muestra es que la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía y muchas policías municipales están siendo omisas o son incapaces de atender la creciente inseguridad”, explicó.

Señaló que esta situación de los mineros demuestran “la incapacidad e incompetencia de los que supuestamente saben cuidar a los guanajuatenses y lo único que han sabido es acumular certificaciones que no mejoran ni la seguridad ni la percepción”, aseguró.

“Grupos de colectivos, agrupaciones, familiares de desaparecidos y grupos de búsqueda, y nos han solicitado 3 reformas que consideran inaplazables como Independencia en los servicios periciales, Ley de Búsqueda y Ley de Víctimas”, agregó.

Insistió que hasta ahora ha habido resistencia a las iniciativas debido a que estaban mal fundamentadas o mal desarrolladas.

