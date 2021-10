Quedarían sin respaldo niños, mujeres, adictos con limitación a deducción de donativos

Guanajuato.- Asociaciones civiles de Guanajuato tendrán que reducir la ayuda que brindan o incluso cerrar debido a la propuesta de poner un límite a la deducción de impuestos a los donativos.

La medida afectará a niños marginados, enfermos de cáncer, ancianos, adictos y a todos aquellos a los que apoyan las asociaciones guanajuatenses.

LEE TAMBIÉN: AMLO hoy en la mañanera: 'filantropía no es función de las empresas'

Estos grupos de la sociedad civil todavía no terminan de recuperarse por el golpe de la pandemia de COVID-19 cuando ahora deben preocuparse al no tener certeza de si en 2022 contarán con los recursos que reciben a través de donativos.

Algunas asociaciones como Proyectos Niños Don Bosco dependen 100% de los donativos, por lo que no podrían subsistir sin ellos.

“Actualmente tenemos una población de 200 niños, pero también se tiene que trabajar con las familias o con los tutores, entonces se incrementa significativamente nuestra atención porque tenemos escuela de padres”, dijo el sacerdote Antonio Gutiérrez, director de Proyectos Niños Don Bosco.

En Celaya, Karla Haidee Malo Arvizu, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer de Guanajuato, comentó que la propuesta incluida en la Miscelánea Fiscal, que se discutía anoche en la Cámara de Diputados, los afecta y limitará su capacidad de brindar atención gratuita.

AMANC Guanajuato atiende ahora mismo a 509 pacientes que se pueden ver perjudicados si disminuyen los donativos.

Eduardo Padilla Alcocer, presidente de la asociación Rescatando Ángeles, que apoya a adictos en Irapuato, dijo que la tarea que realizan podría reducirse a la mitad si cuentan con menos donativos, pues estos les permiten dar becas de apoyo a los jóvenes.

LEE TAMBIÉN: Deducción de donativos: Afectará tope a 5 mil organizaciones civiles

Comentó que al año en su centro de rehabilitación atienden a 160 enfermos, en un tratamiento que tiene un costo de 18 mil pesos y que muchos pueden solventar gracias a los respaldos que les brindan.

Entrevistado en Celaya, el delegado de los programas integrales para el desarrollo de Guanajuato, Mauricio Hernández, comentó que habrá que esperar la decisión del Congreso de la Unión sobre el tema de las deducciones a los donativos.

“Está eso en la Miscelánea Fiscal, se está discutiendo en el Legislativo, valdría la pena esperar la discusión en este órgano del estado mexicano y a partir de ahí, pudiéramos dar una opinión más precisa” señaló el delegado.

Afecta a 284 asociaciones

Son al menos 284 las asociaciones guanajuatenses que forman parte del directorio de donatarias registradas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hasta 2019 y que resultarían afectadas por las nuevas reglas.

“La autoridad está satanizando a las asociaciones civiles, las está haciendo ver como mal habidas”, señaló Franco Padilla Fuerte, especialista en finanzas a cargo del despacho FP y ex presidente del Instituto Mexicano de Especialistas en Finanzas (IMEF) Guanajuato.

Detalló que previamente a las asociaciones civiles se les podía donar sin límite, pero desde hace algunos años ya existe un tope.

“La autoridad actúa a rajatabla, sin importar que haya asociaciones que viven de la donación y la actividad sin fines de lucro... lo hacen porque el mismo Gobierno no lo está haciendo”, lamentó.

LEE TAMBIÉN: Prevén que reforma al ISR afecte a asociaciones civiles de Guanajuato

Preocupa desaparición de asociaciones civiles

Algunas asociaciones de León, como Proyectos Niños Don Bosco, dependen del 100% de los donativos, por lo que difícilmente podrían subsistir con la propuesta de la reducción de lo que se puede deducir en ISR por donar a la sociedad civil.

Como parte de la discusión del Paquete Económico de 2022, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados analiza la propuesta del Ejecutivo de limitar la deducción de donativos.

La iniciativa propone limitar la deducción del pago de ISR por donativos, al eliminar la posibilidad de hacerlo hasta en un 7% de los ingresos acumulables del contribuyente el año anterior.

“Actualmente tenemos una población de 200 niños, pero también se tiene que trabajar con las familias o con los tutores, entonces se incrementa significativamente nuestra atención porque tenemos escuela de padres”, dijo el padre Antonio Gutiérrez de Proyectos Niños Don Bosco, centro de atención para niños, adolescentes y jóvenes en León.

Explicó que estos recursos se destinan principalmente para la alimentación de los menores -quienes se quedan viven en el lugar de lunes a viernes-, así como para el pago de educadores, servicios y mantenimiento.

“A raíz de la pandemia se ha reducido el 10% de los bienhechores y quienes siguen donando disminuyeron entre el 5% y 10% la cantidad que donaban anteriormente. Si se ponen esos candados o se aprueba esto, definitivamente nos van a poner en riesgo”.

‘Nos vamos a venir al piso’

La situación es similar para el Albergue Infantil Manuel Martín del Campo. La Hermana Naty, directora del lugar, sostuvo que el 80% de los ingresos que éste recibe es por parte de las donaciones.

“Si nos reducen, no vamos a poder seguir, no sé si nuestro gobierno querrá que ya no sigamos, pero van a afectar mucho a los niños que nos necesitan, ¿de dónde los vamos a ayudar?

“Nos afectaría bastante porque somos casas que requieren de muchos gastos, de por sí con la pandemia se redujeron las donaciones, y si esto se aprueba, lo que se puede deducir en ese impuesto no nos ayudaría ya mucho”, señaló.

Reconoció que a pesar de que algunas personas y empresas se esfuerzan por realizar un donativo mensual, el número de donaciones no se compara con el de hace dos años, por lo que con esta propuesta se corre el riesgo de perder el poco apoyo que queda.

‘No recibimos mucho’

Desde hace 19 años la Fundación Cáncer, Vida y Esperanza A.C. ayuda con medicamentos a personas con cualquier tipo de cáncer y para ello busca fondos en empresas y a través de convocatorias del gobierno municipal o estatal.

“Debido al alto costo de los medicamentos es importante tener ese tipo de ayuda y para obtenerla justamente en la mayoría, si no es que en casi todos los proyectos en los que participamos nos piden un recibo deducible.

“Esta medida afectaría bastante porque de por sí no siempre las asociaciones recibimos mucho, pero si hay un límite, perjudicaría nuestras actividades y el cumplimiento de nuestros objetivos”, lamentó Teresa Aguilera de dicha fundación.

En 2020, esta institución brindó apoyo a 115 personas, de las cuales 45 son mujeres con cáncer de mama, 42 adultos con distintos tipos de cáncer y 28 niños de entre 0 y 18 años.

Con información de Dulce Muñoz, Eribaldo Gutiérrez, Carlos Campos, Mauricio Ortiz y Silvia Millán

