Registran 54 casos de Hepatitis C durante 2021 en Guanajuato

Guanajuato.- Cincuenta y cuatro casos de Hepatitis C diagnosticó durante 2021 el Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS), mismos que recibieron tratamiento y se curaron.

Así lo informó Eva Gutiérrez Delgado, directora del CAPASITS León quien explicó que la Hepatitis C es una enfermedad que se puede transmitir por tener contacto con fluidos como sangre, transmisión sexual o por compartir objetos punzo cortantes como rastrillos.

Cabe destacar que sólo el 20% de los casos de esta enfermedad presentan síntomas, es decir, 2 de cada 10.

"Es decir que 8 de cada 10 que tienen Hepatitis C no sienten nada y van a tener molestias hasta que la enfermedad ya haya hecho estragos, cuando ya se convirtió en cirrosis o en cáncer de hígado. Pueden pasar décadas, 20 o 40 años antes de desarrollar algún síntoma.

A veces la Hepatitis C es una enfermedad ignorada, la hepatitis es la inflamación del hígado y puede ser por virus, bacterias, hongos, medicamentos o enfermedades autoinmunes, cualquier cosa que inflama el hígado es una hepatitis", indicó.

El tratamiento para la Hepatitis C dura mínimo 12 semanas y consiste en tomar una pastilla al día, si se diagnostica oportunamente tiene una tasa de curación arriba del 95%, pues esta enfermedad es curable.

También explicó que hay cinco tipos principales de hepatitis virales: A,B,C, D y E que son las más comunes y que hay otros virus que pueden ocasionar hepatitis o afectar el hígado al mismo tiempo que afectan otros órganos pero aclaró que esto es menos frecuente.

La hepatitis B, C y D son de transmisión más parenteral, es decir por punzo cortantes, por tener contacto con fluidos como sangre o transmisión sexual, es menos frecuente esta última causa en la Hepatitis C pero se cree que es posible.

Y si soy usuario de drogas y comparto la misma jeringa ese es un foco muy probable de infección para las hepatitis, también es candidato a la prueba quien se hizo un tatuaje", explicó.

Gutiérrez Delgado recordó que la Hepatitis C como tal se descubrió en 1989 y que hasta antes de 1995 en México no se hacían exámenes a la sangre para saber si tenía Hepatitis B o C.

Es por ello que, toda persona que haya recibido una transfusión de sangre antes de 1995 o que haya tenido un procedimiento quirúrgico mayor como un trasplante o una cirugía es candidata a realizarse la prueba de Hepatitis C al menos una vez en la vida.

Finalmente, añadió que en el CAPASITS León se realiza la prueba gratuita de Hepatitis C, no se requiere cita ni documentación para tener acceso a la misma.

DSS