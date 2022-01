A horas de regresar a las escuelas en Guanajuato, maestros ignoran la dinámica de trabajo 

Guanajuato - A unas horas del regreso a clases presenciales en el estado de Guanajuato, los maestros aún no saben cómo será la situación, pues ni la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), ni la Secretaría de Salud (SSG), les han explicado la dinámica de trabajo con los alumnos ante la pandemia del COVID.

Hasta ahora no les han explicado cómo serán conformados los grupos, no saben si deberán dar clases a todo el grupo o a una parte, y aún no tienen su dosis de refuerzo contra el COVID.

Por COVID, cancelan desfile de aniversario de la fundación de León por segundo año consecutivo

Gloria es maestra en una escuela secundaria y comentó que no se le informó si dará clases a todo sus alumnos, por lo que está en la creencia que será como quedaron antes de salir que era con el salón completo.

No tengo ninguna información al respecto, así es que me presentaré normal. Además de que los alumnos que les doy clases son de la edad que no están vacunados", expuso preocupada.

Respecto a la cuarta ola de contagios señaló que como maestra no tienen su dosis de refuerzo y considera un riesgo latente estar con todos los alumnos.

Maestros de Guanajuato esperan su refuerzo de vacuna contra el COVID. FOTO: AM.

Aplicarán pruebas COVID al azar a asistentes de Feria de León 2022

Niños acuden a las escuelas con cuadros de gripa y ponen en riesgo a maestros y alumnos

El convivir con niños y adolescentes es un tema que les inquieta, esto debido a que expusieron que algunos padres de familia mandan a sus hijos aún presentando un simple cuadro de gripa.

Victor imparte clases a niños de preescolar y dijo que antes de salir de vacaciones fueron capacitados para que siguieran aplicando las medidas de sanidad.

Estando en verde el semáforo creemos que seguirá igual el número de grupos, pero no se nos dijo nada", platicó.

También señaló que su preocupación como maestro está en que los padres de familia no hagan el primer filtro de salud en casa y que envíen a sus hijos a clases aún si presentan algún síntoma.

Pese a que el regreso está a unas horas, manifestaron que también les preocupa que la vacuna de refuerzo no tenga día de aplicación.

Hay temor de contagios de COVID entre alumnos y maestros en Guanajuato

Los maestros de Guanajuato temen ante el regreso a clases presenciales por posibles contagios de COVID, esto debido al crecimieto de número de enfermos en las últimas semanas. FOTO: AM

La maestra Lucia, argumentó que tampoco recibió alguna indicación respecto al regreso a clases, por lo que cree que será con medio grupo un día y el otro restante para el siguiente.

En el regreso a clases tuve compañeros que se contagiaron y que los mandaron a trabajar de manera virtual", platicó.

Ante el regreso su preocupación es que se de un contagio entre alumnos y maestros, además de que como docente federales no cuenta con garantías en el ISSSTE.

Escuelas optan por regreso a clases virtuales ante contagios de COVID

Algunas escuelas avisan que pospondrán el regreso a clases presencial, por vandalismo o contagios de COVID; este lunes regresan a actividades más de 1.2 millones de alumnos de educación básica. NOTA COMPLETA

PCCD

Las noticias de AM en

Síguenos