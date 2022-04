Acusa Sheffield que Ayuntamiento presionó a trabajadores por votar contra AMLO

León, Guanajuato.- El exalcalde Ricardo Sheffield Padilla acusó en redes sociales que trabajadores del Ayuntamiento de León fueron obligados a ser representantes de casilla del PAN en la consulta de revocación de mandato, pero solo denunciará formalmente si hay personas dispuestas a declarar.

Durante la mañana de este domingo, el funcionario federal publicó en Twitter: “Me confirman amigas y amigos que aún trabajan en la Presidencia Municipal de León que obligaron a la mayoría a participar como representantes de casilla y votar para que se vaya Andrés Manuel López Obrador”.

“Ayer les entregaron su nombramiento a algunos, sin consultarles”, añadió el funcionario federal.

Más tarde, en entrevista Sheffield Padilla añadió que para denunciar formalmente “estamos recabando los elementos”.

“No me cabe la menor duda porque me lo dijeron varias y varios en lo corto, pero una cosa es que me lo platiquen y otra es que me quieran aportar pruebas, ponen en riesgo su empleo”, explicó.

Por lo tanto, indicó que “si logro obtener quienes quieran testificar, lo haré formalmente; pero tengo los elementos suficientes para denunciarlo públicamente, por eso lo sostengo”.

“Obligaron a muchos funcionarios a participar el día de hoy (ayer), incluso los nombraron representantes de casilla sin su anuencia, porque muchos de ellos no son militantes del PAN”.

Reprochó entonces que “por un lado si hacen su campaña en bardas blancas con letras azulitas muy bonitas, pero su voto duro lo están movilizando, y están usando las estructuras de gobierno a favor del ‘no’”.

