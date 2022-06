Prefieren diputados del PAN y Morena no opinar sobre empresas de Ricardo Sheffield

Guanajuato capital.- Los coordinadores parlamentarios de PAN y Morena en el Congreso no quisieron dar postura sobre la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, publicada hoy por AM, de que Ricardo Sheffield Padilla ha creado tres empresas en los últimos años, mientras ha sido director general de la Profeco.

En cambio, el PRI y PVEM señalaron contradicciones en el actuar del expanista leonés y MC consideró que se debe de investigar.

Luis Ernesto Ayala, coordinador del PAN, dijo que no dará postura. “No tengo ningún comentario al respecto, yo creo que eso sería cosa de que él lo aclarara. Yo no tengo conocimiento y no quisiera opinar. Por respeto yo no opinaría. Él es quien debe de aclarar esta situación”, expresó.

Ernesto Millán, de Morena, tampoco quiso dar una opinión propia. Sólo repitió lo que ya dijo Sheffield de que tiene sus propiedades y como el propio titular de la Profeco viene de una familia de empresarios.

No tengo la certeza de si (las empresas) las creó durante su gestión en la Profeco”.

Agregó que el leonés ha comentado que sus empresas las ha creado a través de diferente tiempo y que esto incluso no obedece a su vida como servidor público.

El coordinador de Morena fue interrogado sobre si considera que se debería investigar la forma en que creó sus empresas: una constructora, una promotora turística y una inmobiliaria y si fue con dinero de la Profeco porque las creó con socios que son sus empleados de esa dependencia federal, tal como se publicó hoy.

El diputado respondió: “Es algo que sí se debería tomar en cuenta”.

-¿Usted cree que es alguien que tomó dinero de la Profeco para realizar estos negocios?

No quisiera hacer comentarios al respecto. Es un compañero al que siempre se le respeta. Y lo que hay que declarar ya lo hizo él”.

Alejandro Arias, coordinador de la fracción del PRI, dijo que no coinciden la cantidad de propiedades que hoy dio a conocer Mexicanos contra la Corrupción y AM. Además de que cae en varias contradicciones.

Porque MCCI señaló que la inmobiliaria no está en su declaración patrimonial de este año y él dijo que la constituyó en este año y por lo tanto la iba a declarar en 2023, aún cuando los documentos demostraban que está constituida desde 2021.

Pero también le llamaron de Profeco a MCCI para avisarles que ya habían incluido esa propiedad en la declaración patrimonial de 2022.

“Entonces, a confesión de parte, relevo de pruebas”, señaló Arias Ávila.

Y recordó los asuntos con irregularidades que dejó Ricardo Sheffield cuando acabó su periodo como Presidente Municipal de León, en 2012: los permisos que dio para establecer varias gasolineras.

Que en su paso por la Secretaría de la Reforma Agraria durante el sexenio de Felipe Calderón dejó ciertas irregularidades en los terrenos que manejaba.

“Me parece que deja muy mal parado a Ricardo. Evidentemente este esquema tiene que ver con su declarada aspiración al Estado de Guanajuato. Mientras llegamos al 2024 nada más las patadas se escuchan”.

Gerardo Fernández, del PVEM, dijo: “Se está confirmando un tema que era un secreto a voces, se comenta que se ha utilizado a esta dependencia para uso indebido. Pudiera seguir argumentando el titular de la Profeco que él no vive de la política, pero nunca se ha alejado de ella”.

Por lo que, por más que diga Ricardo Sheffield que la Profeco no es su principal fuente de ingresos, al ser una persona pública, llama a todos la atención. Y sobre todo por estas denuncias veladas que tienen los prestadores de servicios de que la Profeco ha servido para aterrorizar a los proveedores en todo México.

“Si duda llama la atención, en particular el Presidente de la República. Porque su argumento ha sido claro: A nadie se le va a permitir que utilice las instituciones para enriquecerse, y si ese es el caso, debe de acabar hasta las últimas consecuencias”.

Dessiré Ángel, de Movimiento Ciudadano, dijo que se tiene que investigar y se tienen que hacer las denuncias. “Opiniones podemos tener muchas, pero ahí está la investigación que hizo Mexicanos Contra la Corrupción”.

Destacó que ésta no es una organización “patito” ni que no tenga bien sustentadas sus investigaciones.

“Ahora habrá que ver qué procede, si se va a levantar denuncia, si no, si se va a hacer algo de parte de la Secretaría de Gobernación. Hay que ver qué se va a hacer, ¿o se va a seguir con la impunidad?”, expresó.

