Guanajuato, Guanajuato.- Diputados de Morena demandaron a Carlos Zamarripa que renuncie a su cargo para bien de la seguridad en Guanajuato.

En la sesión de Pleno del Congreso local, las diputadas Hades Berenice Aguilar Castillo y Alma Alcaraz Hernández por separado presentaron esta propuesta.

Los morenistas ya habían presentado iniciativas de reforma a la Constitución local y a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para modificar el mecanismo de remoción del Fiscal General del Estado.

Esta mañana Hades Aguilar exhortó al funcionario estatal a renunciar por dignidad y no esperar a que se reforme la Constitución y las leyes secundarias, pues sostuvo que la inseguridad y la impunidad siguen empeorando en la entidad.

Alma Alcaraz Hernández, diputada de Morena.

Renuncie, basta de excusas que en nada ayudan, que los homicidios son responsabilidad de la Federación... haga usted su trabajo con cada carpeta de investigación a su cargo, que por cierto son miles por el delito de homicidios en el fuero común y le tocan a usted, delitos que no nos sirven sus excusas. Si usted no hace el trabajo para el que se le contrató, usted será el único responsable de la inseguridad y la impunidad de nuestro estado”, señaló.

También pidió evitar seguir desgastando la relación del Estado y la Federación “por el bien del pueblo de Guanajuato”, y recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha calificado de manera negativa sus resultados.

Durante la presentación de su propuesta, la diputada Alma Alcaraz también pidió la salida del Fiscal y junto con ello la modificación a la legislación para que no sea solo el Gobernador el único facultado para solicitar su remoción.

“No puede quedar de ninguna manera en manos del Gobernador poner y quitar a un Procurador del Estado, no a los gobernadores panistas que no terminamos de entender a qué o a quién obedecen en este estado, porque no obedecen los intereses evidentemente, no obedecen los intereses de los guanajuatenses”.

… Aunque se molesten fuera Carlos Zamarripa, fuera el ‘fiscal carnal’, ya es momento de que haya justicia en este estado y que deje de estar ensangrentado como hasta este momento se ha encontrado este estado, que está bañado de sangre y aquí están las estadísticas”, concluyó.

