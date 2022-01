San Luis de la Paz, Guanajuato.- Una mujer policía fue ejecutada al terminar su turno laboral, en San Luis de la Paz. Los sicarios la interceptaron cuando circulaba en su camioneta por el libramiento sur y al llegar entre la calle Galena y avenida Clouthier, la acribillaron.

Minutos antes de las 9:00 de la mañana, vecinos reportaron al 911 haber escuchado disparos sobre el libramiento Sur, por lo que al lugar llegaron agentes de Seguridad Pública.

En el lugar encontraron una camioneta Caravan azul con varios impactos de arma de fuego en la ventanilla y el parabrisas del lado del conductor. Dentro de la camioneta encontraron el cuerpo sin vida de una mujer a quien de inmediato identificaron como su compañera de trabajo.

Los policías iniciaron una persecución rumbo a la carretera federal 57, pues testigos apuntaban a que los atacantes habían huido hacia esa dirección.

LEE TAMBIÉN: Secretario de Seguridad está de acuerdo en que policías porten armas en descansos

Alcalde lamenta asesinato de policía en San Luis de la Paz; pide ‘no salir’ si no es necesario

A través de redes sociales, el alcalde Luis Gerardo Sánchez publicó un video donde lamentó el ataque contra la policía municipal.

“Con esto la delincuencia organizada busca amedrentar las intenciones que tenemos de salvaguardar la seguridad de los ciudadanos pero seguiremos tratando de buscar la solución para que este problema tan terrible que se vive en el municipio quede erradicado. No es un problema fácil y cada que nos enfrentamos con la delincuencia organizada siempre va a tener un resultado adverso y situaciones complicadas”, comentó en el video en redes sociales.

El alcalde dijo que una noche antes se había registrado la detención de varias personas, sin embargo no aclaró cuántas ni los motivos o si el ataque a la elemento de policía era una consecuencia de dicho operativo.

“Desde aquí hago un llamado a la ciudadanía para que nos apoye denunciando. En situaciones como las que vivimos anoche donde se detuvieron a muchas personas, lamentablemente a veces no se procede y los detenidos terminan en libertad por el sistema o situaciones y que no hay quien le de continuidad, por eso cuando damos resultados positivos la delincuencia con este tipo de actos trata de que no hagamos nuestro trabajo”, dijo, en referencia al asesinato de la policía municipal.

LEE TAMBIÉN: Celaya: Pagarán a familias finiquito de policías desaparecidos

Finalmente expresó que están buscando dar todo el apoyo a la familia de la policía asesinada.

“Cuídense mucho. Ayúdenos a cuidarlos. No se expongan en lugares donde puedan sufrir de una situación peligrosa, no se exponga si no tiene necesidad de salir, no se exponga con estos temas de inseguridad y de pandemia. Por favor, es momento de permanecer en familia, de cuidarnos, estar juntos para buscar un mejor San Luis de la Paz. Nos unimos a la pena que embarga a la familia de la elemento que hoy perdió la vida y a la corporación decirles que estamos con ustedes”, sentenció el alcalde.

LEE TAMBIÉN: Asesinan a policía frente a su hija, trata de huir pero lo alcanzan

MCMH

Las noticias de AM en

Síguenos