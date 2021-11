Guanajuato.- En Guanajuato los taxis van en picada. Taxistas del Estado acusan que su trabajo ha disminuido tanto, que, de cada 10 viajes, ellos sólo hacen cuatro y los demás son hechos por autos de plataformas digitales o taxis piratas, por lo que antes era su patrimonio, ahora tiene poco valor.

Hace una década una concesión era un patrimonio familiar, tenía un valor hasta de 600 mil pesos; ahora su valor se devaluó y los puedes conseguir en 180 mil o menos”, consideró José Luis Guerrero Mendoza, de Taxis Línea Dorada.

La crisis es tal que, en municipios como Irapuato, el 20 por ciento de los taxis están parados.

“En tiempo de pandemia los tres meses que fueron los más fuertes de la pandemia, el operador se iba con un sólo servicio, era lo que hacía, a lo mucho hacía 100 pesos en todo el día”, dijo, Juan Iturriaga, representante de la organización 11 de Noviembre de Irapuato.

El problema comenzó con la llegada de los autos ejecutivos a Guanajuato, pero ahora se acentuó porque muchos de los conductores que prestan servicio a través de las plataformas como Uber, además lo hacen fuera de ellas.

“La problemática es que están haciendo el servicio como un taxi normal, le llaman por teléfono a la persona que está prestando el servicio en su carro particular, te dan el servicio de hecho las tarifas que manejan son parecidas a los del taxi y ellos no cuentan con seguro, la revista y no pagan refrendo de concesión”, dijo Juan Iturriaga.

Taxistas rechazan plataforma de Gobierno del Estado

Por todo ello, líderes de agrupaciones de taxis de León, Celaya, Irapuato, Moroleón, Salamanca, Yuriria, Uriangato y Villagrán, entre otros, rechazan la propuesta de Gobierno del Estado de crear una plataforma para que los cerca de 9 mil conductores que operan irregularmente se adhieran y puedan trabajar.

No estamos en contra de la tecnología, ni de la plataforma que quiere hacer el Gobierno del Estado para regular a los taxis piratas, pero sí queremos que nos tenga en cuenta y presentarle algunas propuestas y llegar a acuerdos”, agregó José Gilberto Moreno Fuentes, de CTM León.

La petición que hacen al Gobierno del Estado es que se aplique la ley sin distinción alguna puesto que creen que hay algunas personas que se encuentran protegidas para poder brindar el servicio.

Agregaron que le piden al Gobierno del Estado que respete a quienes han dado el servicio desde hace 85 años.

Le pedimos al Gobernador que nos ayude a eliminar el pirataje de manera definitiva (...) que nos ayuden a poder llevar el sustento a esas 30 mil familias que representamos el transporte público de Guanajuato”, indicó otro de los concesionarios en una rueda de prensa en Irapuato.

Dijeron que existe la posibilidad de que organicen manifestaciones en todo el Estado si sus exigencias no son escuchadas.

