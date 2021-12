León, Guanajuato.- En Guanajuato todavía hay disponibles 74 mil 483 vacunas Pfizer anti COVID-19 para adolescentes de 15 a 17 años y personas rezagadas que se aplicarán entre hoy y mañana, informó el secretario de Salud.

Daniel Díaz Martínez detalló que hasta ayer se aplicaron 258 mil 350 vacunas desde el pasado sábado que comenzó esta jornada de vacunación, lo que representa un avance del 77.6% de la meta.

Donde ya no hay vacunas es en Santa Catarina, Atarjea, Cortazar, Coroneo, Santiago Maravatío, Pueblo Nuevo, Huanímaro y queda un punto abierto en Yuriria, el CAISES", mencionó.

En el caso de León indicó que sólo quedan abiertos los puntos ubicados en la Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE y en la explanada de la T1 en el IMSS, los puntos habilitados en Plaza Venecia, el Hospital Comunitario Las Joyas, CODE Deportiva I, la Universidad de La Salle campus Américas, Centro Comercial Outlet Mulza y el CAISES 10 de Mayo ya cerraron.

A la fecha, en la entidad ya se aplicaron más de 6 millones de vacunas anti COVID-19, sin embargo sólo 2 millones 555 mil 465 personas tienen su esquema de vacunación completo, destacó el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez.

Nos faltan muchas personas por completar esquemas, una vacuna protege hasta cierto punto pero no tenemos inmunidad completa mientras no haya un esquema de vacunación que se considere completo, todavía no podemos cantar victoria", advirtió.