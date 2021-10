León, Guanajuato.- La vacunación de niños y adolescentes contra COVID en México depende de la disponibilidad y distribución de vacunas a los Estados, opinó el infectólogo Alejandro Macías quien señaló que esto se debe descentralizar.

Además, consideró que mientras no exista una cobertura total de vacunación de las personas mayores de 18 años es mejor esperar a que esta población esté inmunizada al menos con la primera dosis para posteriormente iniciar la inmunización en niños y adolescentes.

Definitivamente hay que vacunarlos, ahora si la pregunta es, ¿hay que vacunarlos en este momento? yo diría que depende de la disponibilidad que hay de vacuna. Si alguien que tiene dinero y la posibilidad de llevar a sus hijos a vacunar a Estados Unidos es un dinero bien gastado.”

"Ahora como salud pública en México eso depende de la vacuna que haya, lo ideal es que si se tuviera la vacuna suficiente los estuviéramos vacunando ya a todos", señaló.

Añadió que para esto sea posible es necesario descentralizar la vacunación COVID y permitir que las entidades que vacunan más rápido tengan acceso a más vacunas.

Vacunar niños y adolescentes contra COVID, Guanajuato no tiene problema de aplicar dosis

En este sentido, lamentó que Guanajuato no esté en los primeros lugares a nivel nacional en tasa de vacunación COVID, pues en la entidad nunca ha habido dificultad para aplicar vacunas.

Guanajuato es un lugar donde la gente no le pone peros a las vacunas, pones una mesita y la gente hace fila para vacunarse donde quiera, aquí en Guanajuato nunca ha habido dificultad para poner vacunas.”

Y sin embargo, Guanajuato no encabeza las estadísticas nacionales de las tasas de vacunación, me he preguntado, pues no se puede poner una vacuna que no llega, si a nosotros nos mandan vacuna nos la acabamos rápido", mencionó.

Finalmente, reiteró que se debe descentralizar la vacunación y mandar la vacuna a los Estados que la apliquen rápido.

