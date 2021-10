Léon, Guanajuato.- De mayores de 18 años en Guanajuato todavía dos millones y medio de personas tienen pendiente la aplicación de la segunda dosis de la vacuna COVID-19.

Hemos hecho la observación de que la Ciudad de México tiene cubierto el 98% de su meta y nosotros apenas rebasamos las 4 millones de dosis aplicadas, que no es lo mismo que personas protegidas, esquemas completos tenemos 1.8 millones y todavía pendientes de aplicar segundas dosis dos millones y medio”, declaró en entrevista el secretario de Salud del Estado de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez.

Actualmente están en aplicación 70 mil dosis de Cansino en 17 municipios para 18 a 29 años. Destacó la respuesta en el primer día, el lunes, se alcanzaron las 46 mil.

El Secretario dijo no tener información de la llegada de más vacunas esta semana. El Gobierno federal informó el martes que llegarán más de medio millón Sputnik V que se destinarán para la población de 18 a 29 años de León y otros municipios.

No nos han dicho ve y recógelas, cuando eso sea, para evitar especulación y desinformación, ustedes saben que hemos hecho cambios de municipios y de puntos de vacunación de último momento porque no sabemos ni cuándo ni en qué cantidad. Pero bueno son buenas noticias saber que hay una distribución”, dijo.

Aclaró que para viajar a Estados Unidos y Europa ya no se está pidiendo la vacuna de una marca específica, solamente el comprobante de vacunación y prueba de antígenos.

Alertó que la tercera ola continúa en un pico alto de contagios y de muertes y lo que viene, con la disminución de la temperatura, se prevé una elevación de los casos.

En septiembre cerramos con más de 18 mil casos, superamos a agosto y duplicamos el número de defunciones, estamos en una meseta, no hemos podido tener la disminución de casos que quisiéramos para un escenario más seguro.

“Es importante la reactivación de la economía, hoy tenemos menos hospitalizaciones, el promedio ha sido del 25 por ciento, y seguiremos insistiendo en las medidas preventivas sobre todo para no tener una sindemia en invierno”, anotó.

En septiembre de 2021 hubo el doble de casos que los de septiembre de 2020.

El Secretario cuestionó el que se organicen en algunos municipios eventos de fiestas populares en donde se congregan miles de personas en bailes y conciertos.

Esas fiestas populares no están todavía autorizadas. Desde luego que hay eventos que tienen sus protocolos, pero otros no los vamos a permitir. León ha puesto el ejemplo y cancelado bailes, reuniones, fiestas patronales, no es momento”, dijo.