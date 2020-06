Deja Héctor Suárez a León las mejores carcajadas

León, Guanajuato.- El gran comediante mexicano Héctor Suárez falleció ayer martes 2 de junio a los 81 años, informó su hijo Héctor Suárez Gomís en un comunicado oficial.

Con profundo dolor, queremos compartir con ustedes el fallecimiento de Héctor Suárez Hernández”, indicó en su Twitter.

La causa de muerte del primer actor no se debió al coronavirus, explicó su hermano Gustavo a El Universal.

El acostarse y amanecer muerto es una muerte de reyes, no sufrió. Mereció lo que tenía que merecer, hay un Dios, buda o un ser supremo o como le quieran llamar, pero lo dejó descansar”, expresó.

El cuerpo de Suárez ya fue cremado y Gustavo detalló que las cenizas descansarán en la casa del actor en Cocoyoc, donde además de tener una capilla, hay unos nichos donde se encuentran las cenizas de sus padres.

Héctor Suárez tenía cáncer de vejiga, el cual le había sido diagnosticado desde 2015, y después de más de 10 operaciones, en 2019 se sometió a otra para extirparle la vejiga y la próstata, y así quedar libre de dicha enfermedad.

En marzo de este 2020 regresó al hospital para un procedimiento necesario para el cuidado de la sonda que le había sido colocado tras la cirugía.

Su legado en León, Guanajuato

Héctor Suárez dejó atrás un legado que va más allá de lo artístico.

En sus múltiples visitas a León, Guanajuato, las últimas entre 2015 y 2018, mostró su postura hacia temas políticos, sociales y sobre todo, su aporte a la industria del entretenimiento.

En sus visitas a León, las últimas entre 2015 y 2018, habló de su aporte a la industria del entretenimiento. En noviembre de 2015, el actor, acompañado de su hijo Héctor Suárez Gomís, realizó un stand up en el Teatro Manuel Doblado. Foto: Omar Ramírez.

En noviembre del 2015, el actor, acompañado de su hijo Héctor Suárez Gomís, cumplió uno de sus grandes sueños: realizar un stand up en el Teatro Manuel Doblado.

Papá y yo nos dedicamos a lo mismo, estamos divirtiéndonos juntos, es como cuando un niño le dice a su papá: ‘¡Vamos a jugar futbol!’, y uno se pone de portero y el otro tira los penales; esto es jugar al ‘standup’, al teatro, creo que la gente va a vomitar de la risa, sí van a ser dos horas sin parar de reír”, dijo en esa ocasión para AM Suárez Gomís.

Ante más de 2 mil personas el 11 de diciembre del 2015, 'Los Locos Suárez' brindaron más de dos horas de humor.

Héctor Suárez dirigió por primera vez a su hijo en esta puesta donde también hubo cabida para la crítica política, sobre todo la del período del PAN en León.

El 23 de mayo del 2018, Héctor Suárez regresó en solitario para 'La Señora Presidenta', en esta ocasión, lo dirigió su hijo Héctor Suárez Gomís y actúo con Lalo España, Michelle Vieth y Sandra Quiroz.

Esta obra no resiste ningún análisis, es para que se rían, nada más. Es muy fuerte lo que sucede en esa casa, manejamos las bajas pasiones, claro con humor, pero es fuerte, sexualmente fuerte”, dijo Héctor para AM en esa entrevista.

El creador de “¿Qué nos pasa?” declaró que no temía a las comparaciones con Gonzalo Vega, porque aseguró que su interpretación fue distinta.

No he vista la obra de él porque quiero hacer mi versión, pero sin duda con Gonzalo Vega fue una puesta en escena extraordinaria, duró 12 años en cartelera”.

A la par, se enfrentaba a fuertes amenazas, las que reveló no sólo en el programa de Carmen Aristegui, sino en la entrevista previo a su actuación en la ciudad.

El actor detalló que le advirtieron que le bajara a sus comentarios contra el Gobierno Federal, pues no sólo él corría peligro, también su familia.

Fue ‘Panda’ gran amigo

Uno de los más afectados con la muerte de Héctor Suárez es el cineasta leonés, Francisco “Panda” Padilla, quien dirigió a Suárez en su película 'Suave Patria'.

En sus redes sociales, compartió un extenso mensaje:

Lo primero que me dijiste fue: ‘No vayas a llegar tarde, yo no le ando jugando al cinito’. Yo iba en segundo año de la escuela de cine y te convertiste en mi actor para mis cortometrajes. Tirábamos en 35mm y me decías; ‘vas a ahorrar material, conmigo sale a la primera’ y sí; contigo todo era a la primera, bien hecho y con todo el rigor.

“Te encantaba escuchar mis historias sobre cuando me juntaba con mi familia a ver ‘¿Qué nos Pasa?’. Pasado el tiempo y la amistad, me advertiste que tenía que llevarte a mi ópera prima, que no se me olvidara que estuviste allí cuando yo comencé.

Pasó el tiempo y sucedió; eras el protagonista en mi primer largometraje y mi principal apoyo ante un paquete de responsabilidades muy grande (...)

Buenas noches.

Buen viaje.



Fue un placer.



Descansa en paz querido Héctor. #HectorSuarez ❤️�� pic.twitter.com/yZmvCyE1iJ — Panda Padilla. (@pandapadilla) June 3, 2020