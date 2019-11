En la Feria con $70 tendrás boleto de acceso, artistas y juegos mecánicos

León.- El Patronato de la Feria de León destapó el cartel completo de los artistas y eventos que se realizarán del 10 de enero al 4 de febrero.

Para 2019, se pretende activar los lunes, martes y miércoles, que históricamente, registran un número de menor visitas. Es por eso que artistas como Steve Aoki, Belinda, Moderato, Panteón Rococó, Jorge Medina (ex vocalista de La Arrolladora), DLD, Enjambre, El Gran Silencio, se distribuirán en esos días, con un costo único de 70 pesos.

En conferencia de prensa, el presidente del Patronato de la Feria, Juan Carlos Muñoz Márquez y Gloria Magaly Cano de la Fuente, directora de hospitalidad y turismo, y Rogelio Martínez Caballero, director general del Patronato, detallaron sobre los eventos artísticos.

Para el Palenque es una cartelera que no varía mucho del año pasado, porque es lo que la gente quiere ver y está formada así, habrá cambios menores, pero es una cartelera de primer nivel. Se habla mucho de porqué no viene ‘El Buki’, y nos dicen que le hicieron la lucha, pero que a él no le conviene.