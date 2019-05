Rechazan conferencia de Mauricio Clark en León por 'fomentar odio'

El conductor de televisión Mauricio Clark, visitará la ciudad el 30 de mayo, en un evento denominado “Sanctus”, en el que hablará sobre su acercamiento a Jesús y como cambió totalmente su vida.

El evento, que tiene un costo de 100 pesos y que se realizará en el Parque Innovación de la Universidad La Salle Bajío, fue criticado por los realizadores del documental LGBT “Hasta que el Gobierno nos separe” y hasta piden que se cancele, pues aseguran que cubre su discurso de odio con esta conferencia, según ellos, sobre “como dejar la homosexualidad en el pasado y decir que es algo en lo que caes con trampas”.

Los organizadores del evento, en entrevista con am, dieron su postura al respecto, pidieron respeto y no tergiversar el objetivo del mismo.

“La conferencia de Mauricio Clark va más a una conversión de vida, no de odio, a través de su historia de vida nos muestra cómo no pasar por lo que él pasó. Está más enfocado a las drogas, a las adicciones, todo lo adictivo, no tiene que hablar sólo de homosexualidad, no es homofóbico, yo invitaría a todas las personas, incluso a los más en contra a que vayan, muchos son bloggers y están dando un mensaje equivocado, no se están dando la oportunidad de verla”, argumentó una persona de la organización.