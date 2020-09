VIDEO. ‘¿Cómo va la dieta?’: Cantante revela que a los 13 años la obligaban a bajar de peso

CDMX.- A pesar de que Jeans fue uno de los grupos juveniles de pop más exitosos durante los 90, los fanáticos no sabían la realidad que sufrían las integrantes pues la fama no siempre pintó su vida de color de rosa y debían cumplir con exigencias de su staff como en siempre lucir delgadas.

En una entrevista con el programa De Primera Mano, de Grupo Imagen, la exintegrante de Jeans, Litzy, confesó que cuando era adolescente las personas que manejaban la banda la presionaron para que bajara de peso a pesar de su corta edad.

La cantante que está por lanzar su primera producción de solista de manera independiente hizo la impactante confesión y dejó boquiabiertos a los televidentes.

Durante la entrevista, Litzy recordó parte de su carrera musical con la agrupación musical femenina, ahora JNS, y reveló que por años mantuvo en secreto el bullying que sufría por su peso.

Confesó que cuando tenía 13 años el personal de la banda le decía que tenía “kilos de más”, pero a pesar de las críticas ella sabía que no estaba gorda.

Sin embargo, al no “cumplir con los estándares de belleza” que pedían, la atacaba constantemente y la molestaban obligándola a que bajara de peso.

Yo me veía y decía ‘no estoy gorda’, pero ellos me atacaban”, compartió.

Señaló que afortunadamente las criticas no la llegaron a afectar tanto y no se traumó con su peso y mucho menos llegó a caer en la bulimia o la anorexia.

Gracias a Dios no me traumé ni nada, de pronto nunca faltaba alguien que me dijera ‘¿y cómo va la dieta?’ y yo decía: ‘súper bien, hoy comí pizza’”, dijo.