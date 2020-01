Adultos mayores no ven beneficio de combo de $70 en Feria de León

León, Guanajuato.- En su semana de estreno el combo de 70 pesos de la Feria Estatal de León acumuló 108 denuncias ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), según informó el delegado en Guanajuato de la dependencia federal, Armando Guzmán García.

El funcionario federal detalló que el lunes se registraron 33 quejas, 34 el martes y 41 el miércoles. Es decir, que hasta el momento el Patronato de la Feria de León ya suma 108 quejas en Profeco por el cobro de los $70.

Guzmán García explicó que un principio ellos intentan conciliar la inconformidad entre el ciudadano que se queja y el Patronato en el momento, si no se logra se reúnen en las oficinas de la Profeco y si en ese momento tampoco hay un arreglo, lo que se haría es proceder con la denuncia formal.

Las quejas más recurrentes obviamente es el condicionamiento que está generando el hecho de pagar los 70 pesos y el promedio de las personas que se quejan son adultos que no alcanzan el Inapam y a parte no se suben a los juegos. Entonces una inconformidad que dicen es que por qué les cobran los $70 cuando ellos no van a hacer uso de los juegos mecánicos”, señaló.