León, Guanajuato.- Las quejas que la Feria Estatal de León acumula ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no serán atendidas hasta que la dependencia federal notifique de forma oficial al patronato.

Lo anterior lo afirmó Juan Carlos Muñoz, presidente del Patronato de la Feria de León, quien dijo desconocer los motivos por los que los visitantes han estado inconformes y enfatizó que no quiere especular si se están quejando por la tarifa de 70 pesos.

A nosotros no nos han notificado, acuérdense que nosotros como Patronato respondemos a hechos reales y no a cosas como es que a mí la Profeco me dijo esto, quiero que me entiendan que queremos ser muy respetuosos, si la Profeco no me ha notificado a mí, yo no puedo asumir que es por los 70 pesos, analizaremos cada uno de los casos para ver qué fue lo que les molestó a las personas y atenderlas”, dijo.