Se desconoce cuánto se perderá con clausura del nuevo estacionamiento para la Feria

León, Guanajuato.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), no es igualitaria al momento de detectar y sancionar irregularidades, acusó Christian Cruz Villegas, síndico del Ayuntamiento de León.

Esto luego de que la delegación local de Profeco clausurara el estacionamiento ubicado atrás de las instalaciones de la Feria Estatal de León, por no cumplir con algunas medidas como exhibir tarifa por boleto extraviado.

Ven lo mismo con ojos diferentes, que le den un recorrido a la ciudad, es muy claro y evidente la estrategia que están haciendo", expresó.

Un tema político

El síndico además señaló que esta medida aplicada por la Profeco, que a nivel nacional está a cargo del excandidato a Gobernador, Ricardo Sheffield Padilla, tiene que ver con un tema político.

"Si alguien tiene ganas o intenciones de hacer algo electoral que salga a la calle y camine, que haga lo propio, pero que no se monte en infraestructura para generar ruido, confrontación. La tierra es de quien la trabaje, que le eche ganas. Yo no le voy a echar más agua a ese caldo, que además es frío, viejo y que no gusta en León", expresó.

Sin embargo aseguró que por parte del Municipio no se retará y se asumirán las responsabilidades que correspondan.

Y añadió que por ser nuevo no se podrá saber qué pérdida económica representará.

"Es un tema de aprendizaje, lo tiene el Patronato de Explora, no tenemos un dato que nos permita saber con antelación (las afectaciones), finalmente eso no se podrá calcular, pero lo que sí se puede calcular es la satisfacción de resolver un tema de estacionamiento y de seguridad, alrededor del polígono", concluyó.

Pide flexibilidad

En el mismo tema el regidor panista, Salvador Sánchez Romero, defendió que las disposiciones que no se cumplieron fueron mínimas y opinó que debe haber flexibilidad.

"Se debe tomar en cuenta que son eventos masivos no permanentes, son temporales, tiene que haber cierta flexibilidad en aras de que el ciudadano tenga un lugar donde estacionarse, vamos a ponernos de acuerdo", indicó.

Defiende Profeco medida

Cabe mencionar que este miércoles por la noche la Profeco emitió un comunicado en el que defendió su medida de clausurarlo.